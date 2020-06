La Bourse de Tokyo part en baisse, craintes persistantes d'une 2e vague du virus

En repli depuis jeudi dernier, la Bourse de Tokyo poursuivait son reflux lundi en matinée, alors que les investisseurs s'inquiétaient toujours d'une éventuelle recrudescence de la pandémie de coronavirus et de ses possibles répercussions pour l'économie mondiale.

Vers 01h30 GMT l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes nippones reculait de 0,89% à 22.106,88 points, pendant que l'indice élargi Topix perdait 0,42% à 1.564,13 points.

"Les inquiétudes d'une possible deuxième vague d'infections grandissent" et cela pesait sur les échanges, résumait une note de Okasan Online Securities.

Les autorités chinoises ont annoncé dimanche la découverte d'un nouveau foyer de contamination autour d'un marché de gros à Pékin, ce qui a entraîné le confinement de 11 zones résidentielles dans les environs.

La Chine a ainsi signalé 57 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, le plus haut bilan quotidien dans le pays depuis avril.

Aux Etats-Unis, même si le dernier bilan quotidien du nombre de morts s'est inscrit en forte baisse, la crise sanitaire demeure préoccupante, ayant gagné les Etats du Sud et de l'Ouest, après avoir surtout touché le Nord-Est du pays.

Et au Japon aussi, les craintes d'une deuxième vague sont vives: 47 nouveaux cas d'infections à Tokyo ont été annoncés dimanche, soit le bilan quotidien le plus important depuis la levée de l'état d'urgence dans la région fin mai.

Du côté des valeurs

L'immobilier, les nouvelles technologies et l'industrie tiraient principalement l'indice Nikkei vers le bas en matinée.

L'ELECTRONIQUE EN SOUFFRANCE: les valeurs électroniques nippones étaient à la peine, alors que la récente remontée du yen face au dollar vient peser sur leurs exportations et que leur secteur est aussi très sensible aux inquiétudes sur l'évolution de la pandémie en Chine et aux Etats-Unis.

Vers 01H25 GMT Tokyo Electron lâchait ainsi 3,06% à 22.455 yens, Advantest 3,9% à 5.660 yens, Screen Holdings 2,92% à 4.990 yens et Sumco 2,61% à 1.565 yens.

Du côté des devises et du pétrole

La devise japonaise était en légère hausse face au dollar, lequel valait 107,25 yens vers 01H30 GMT contre 107,38 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le yen suivait la même tendance face à l'euro, à raison d'un euro pour 120,65 yens contre 120,87 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie européenne baissait légèrement face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1249 dollar contre 1,1256 dollar vendredi.

Après une fin de semaine mouvementée, le marché du pétrole repartait en nette baisse lundi en Asie: vers 01H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 3,45% à 35,01 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 2,58% à 37,73 dollars.

els/etb/plh