La Bourse de Tokyo part dans le vert, embrayant sur Wall Street

La Bourse de Tokyo commençait jeudi en hausse, encouragée par le rebond la veille de Wall Street, qui a applaudi à son tour l'appel de Donald Trump à adopter très rapidement des mesures de relance ciblées pour l'économie américaine.

L'indice vedette Nikkei prenait 0,48% à 23.534,15 points vers 00H50 GMT, et l'indice élargi Topix avançait de 0,28% à 1.651,03 points.

Alors qu'elle avait été effrayée mardi par l'annonce de Donald Trump de reporter les débats sur un nouveau plan d'aide américain après l'élection présidentielle du 3 novembre, Wall Street a nettement repris des couleurs mercredi.

Car quelques heures plus tard, M. Trump avait appelé le Congrès à passer "immédiatement" de nouvelles mesures pour aider les salariés du secteur aérien, les petites entreprises et les ménages américains.

Le marché tokyoïte profitait ainsi "des espoirs persistants" de mesures de soutien additionnelles aux Etats-Unis, résumait Okasan Online Securities dans une note.

Du côté des valeurs

SEVEN & I HOLDINGS: le numéro un japonais des supérettes de proximité Seven & i Holdings (-1,57% à 3.377 yens) doit publier jeudi après la clôture de Tokyo ses résultats de son premier semestre 2020/21, alors qu'il s'est récemment engagé dans la plus grande acquisition de son histoire, celle du réseau américain de stations-service Speedway pour 21 milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait encore un peu face au dollar, un mouvement favorable pour les valeurs japonaises exportatrices. Vers 00H45 GMT un dollar s'échangeait pour 106,07 yens contre 105,98 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone se repliait également face à l'euro, qui valait 124,79 yens contre 124,66 yens la veille.

La devise européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1766 dollar contre 1,1763 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Après s'être repliés mercredi à cause des incertitudes sur le futur plan d'aide américain, les cours du pétrole évoluaient autour de l'équilibre jeudi matin en Asie.

Vers 00H35 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,08% à 39,92 dollars alors que celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,05% à 42,01 dollars.

etb/roc