La Bourse de Tokyo ouvre quasi stable

La Bourse de Tokyo a ouvert lundi en légère hausse mais tendait vers l'équilibre dans les premiers échanges, prudente face à la progression continue de la pandémie mondiale et l'absence de compromis pour l'heure sur le plan de relance européen.

L'indice vedette Nikkei avançait à peine de 0,03% à 22.704,35 points vers 00H50 GMT, tandis que l'indice élargi Topix reculait de 0,08% à 1.572,65 points.

A Bruxelles, les 27 Etats membres de l'Union européenne tentent sans succès depuis vendredi de parvenir à un accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros.

Alors que le cap des 600.000 morts a été franchi dans le monde, le Covid-19 continue de faire rage aux Etats-Unis notamment, et de nombreux pays renforcent de nouveau leurs mesures sanitaires face au risque d'une deuxième vague, compliquant encore un peu plus la reprise économique.

Les données du commerce extérieur du Japon en juin, publiées lundi peu avant l'ouverture de la Bourse de Tokyo, ont témoigné de la lenteur de cette reprise économique: les exportations japonaises ont encore sévèrement chuté (-26,2% sur un an), à peine moins qu'en mai, et alors que le consensus d'économistes Bloomberg s'attendait à un plongeon un peu plus faible (-24,7%).

Du côté des valeurs

MHI LANCE AVEC SUCCÈS UNE SONDE ARABE: le titre de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) était en légère hausse (+0,24% à 2.668,5 yens). Un lanceur du groupe a propulsé lundi avec succès la sonde émiratie "Al-Amal" (Espoir) vers l'espace en direction de Mars.

Ayant décollé du centre spatial de Tanegashima (sud-ouest du Japon), cet engin inhabité devrait commencer à orbiter autour de la planète rouge d'ici février 2021 et en faire le tour pendant toute une année martienne de 687 jours terrestres.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,42 yens vers 00H50 GMT contre 107,02 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait aussi du terrain face à l'euro, qui valait 122,66 yens contre 122,31 yens vendredi.

Dans l'attente de l'issue des tractations à Bruxelles sur le plan de relance européen, l'euro reculait légèrement face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1417 dollar contre 1,1428 dollar en fin de semaine dernière.

Le pétrole évoluait en léger repli lundi matin en Asie. Vers 00H40 GMT le prix du baril de brut américain reculait de 0,12% à 40,54 dollars et celui de baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,16% à 43,07 dollars.

