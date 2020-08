La Bourse de Tokyo ouvre en petite baisse, dans l'attente de l'emploi américain

La Bourse de Tokyo était en légère baisse vendredi en début de séance, se montrant attentiste avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain et un week-end de trois jours au Japon.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,37% à 22.335,74 points peu avant 01H00 GMT, pendant que l'indice élargi Topix cédait 0,12% à 1.548,05 points.

Le gouvernement américain publiera vendredi les chiffres de l'emploi de juillet, qui devraient être scrutés de près pour mesurer la solidité de la reprise économique aux Etats-Unis, alors que la hausse des nouvelles infections de coronavirus a forcé de nombreux Etats du Sud et de l'Ouest américain à remettre en place des restrictions.

La Bourse de New York avait terminé dans le vert jeudi, une nouvelle fois portée par la forme de ses grandes valeurs technologiques et par des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis meilleurs que prévu.

Mais le marché nippon "devrait peu bouger" vendredi dans l'attente des chiffres de l'emploi américain et à la veille d'un week-end prolongé au Japon en raison d'un jour férié lundi, où la Bourse de Tokyo sera fermée, a commenté Mizuho Securities dans une note.

La consommation des ménages nippons a baissé nettement moins que prévu en juin (-1,2% sur un an), selon des données officielles publiées vendredi, confirmant le redémarrage de l'activité économique du pays après son état d'urgence en avril-mai face à la pandémie. Le Japon connaît cependant une forte recrudescence du virus depuis début juillet.

Du côté des valeurs

"SUPER" NINTENDO: l'action Nintendo était plébiscitée (+3,21% à 50.770 yens) après les résultats trimestriels florissants du groupe publiés la veille, ayant bénéficié de l'engouement mondial pour les jeux vidéo durant les confinements mis en place contre la pandémie.

Le bénéfice net du fabricant de la console Switch a notamment été multiplié par 6,4 sur un an sur la période avril-juin, tandis que son chiffre d'affaires a plus que doublé. Malgré cela, Nintendo est resté prudent et n'a pas modifié ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2020/21.

SHISEIDO, BEAUTÉ ABÎMÉE: le titre du géant japonais des cosmétiques Shiseido s'enfonçait au contraire de 9,3% à 5.500 yens.

Touché de plein fouet par la pandémie, le groupe a annoncé jeudi une perte nette au deuxième trimestre et a prévu de rester dans le rouge en 2020, à hauteur de 22 milliards de yens (175,6 millions d'euros), ce qui serait sa pire perte nette annuelle depuis 2002.

Pire, Shiseido a dit ne pas espérer un rétablissement complet du marché mondial de la beauté et de ses propres activités avant 2023.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar était quasi stable face à la monnaie japonaise, à raison d'un dollar pour 105,56 yens vers 01H00 GMT contre 105,55 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne était aussi quasi inchangée face au yen, un euro valant 125,32 yens contre 125,36 yens la veille.

Le cours euro-dollar variait peu également: un euro s'échangeait pour 1,1872 dollar contre 1,1877 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole étaient en hausse: vers 00H50 GMT le cours du baril de brut américain WTI gagnait 0,48% à 42,15 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,33% à 45,24 dollars.

etb/vmt