La Bourse de Tokyo ouvre en net repli face à la nouvelle vague de la pandémie

La Bourse de Tokyo subissait jeudi la vive résurgence de la pandémie, qui force de nombreux pays européens à durcir leurs restrictions, dont un reconfinement national en France, alors que les cas de coronavirus remontent aussi en flèche aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei, dans le rouge depuis le début de la semaine, reculait de 0,81% à 23.229,72 points vers 00H50 GMT, tandis que l'indice élargi Topix perdait 0,56% à 1.603,44 points.

La France a annoncé mercredi un reconfinement général à compter de vendredi, qui durera au moins jusqu'au 1er décembre.

Sans aller jusque là, l'Allemagne a aussi donné un nouveau tour de vis, en fermant notamment à partir de lundi ses restaurants, bars, installations sportives et culturelles.

Les Bourses européennes et Wall Street ont accusé le coup mercredi, les investisseurs craignant l'impact économique de ces nouvelles restrictions.

Les indices vedettes de la Bourse de New York, le Dow Jones et le Nasdaq, ont tous deux lâché plus de 3% mercredi, alors que pèse aussi le retour des incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, entrée dans sa dernière ligne droite.

"Le sentiment de marché n'est pas bon avec les nouvelles restrictions" imposées en Europe face au Covid-19, résumait Juichi Wako, stratégiste de Nomura Securities.

Du côté des valeurs

SONY À CONTRE-COURANT: à rebours de la tendance générale, le titre Sony bondissait de 6,35% à 8.772 yens. Les investisseurs applaudissaient le net relèvement la veille des prévisions annuelles du groupe, qui mise beaucoup sur le succès du lancement de sa nouvelle console PlayStation 5 courant novembre. Les performances de Sony sur son deuxième trimestre 2020/21 ont aussi été supérieures aux attentes, malgré quelques ombres au tableau comme le déclin de son activité dans les capteurs d'image et le cinéma.

Les résultats trimestriels de Panasonic (-0,33% à 896,4 yens) et du géant pharmaceutique Takeda (-0,46% à 3.415 yens) étaient notamment attendus jeudi après la clôture de Tokyo.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 104,34 yens vers 00H45 GMT, contre 104,32 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait un peu face à l'euro, lequel valait 122,63 yens contre 122,54 yens jeudi.

Un euro se négociait par ailleurs à 1,1753 dollar, contre 1,1746 dollar la veille à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole tentaient de rebondir jeudi matin en Asie, après avoir subi mercredi une déculottée, entre la hausse des stocks d'or noir américains et les inquiétudes sur l'évolution de la demande mondiale à cause de la nouvelle poussée du Covid-19.

Vers 00H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,51% à 37,58 dollars et celui du baril de Brent londonien gagnait 0,51% également à 39,32 dollars.

etb/mac/ob