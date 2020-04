La Bourse de Tokyo ouvre en légère baisse, inquiète des perspectives pour l'économie japonaise

La Bourse de Tokyo a démarré la séance de mardi, veille de congés au Japon, en légère baisse, inquiétée par les publications macroéconomiques dans l'archipel et malgré la volonté affichée la veille par la Banque du Japon (BoJ) de renforcer ses programmes de rachat d'actifs.

L'indice vedette Nikkei se dépréciait de 0,23% à l'ouverture, à 19.738,26 points, après avoir connu une belle hausse la veille, alors que l'indice élargi Topix reculait de son côté de 0,29% à 1.443,06 points.

A 0h50 GMT, le marché restait hésitant, navigant alternativement en territoire positif puis négatif.

Si les marchés semblaient la veille rassurés par l'attitude volontariste de la BoJ la veille, qui a annoncé supprimer son plafond annuel de rachats d'obligations publiques, qui n'avait pas bougé depuis octobre 2014, les données macroéconomiques restent profondément marquées par la pandémie en cours.

La BoJ a ainsi également publié des prévisions de croissance et d'inflation revues drastiquement à la baisse, alors que les chiffres du chômage, toujours très bas, étaient en légère hausse pour le mois de mars, une hausse qui pourrait se poursuivre d'ici l'été, selon la durée de l'état d'urgence en cours.

Du côté des valeurs

Les principaux secteurs du Nikkei suivaient des tendances opposées mardi matin, les matériaux et les biens et services non essentiels étant en hausse, alors que l'énergie et les produits courants de consommation étaient orientés à la baisse.

PANASONIC RÉVISE À SON TOUR SES OBJECTIFS: le groupe électronique a révisé lundi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2019-2020, clos le 31 mars, du fait de la pandémie, mais avec un objectif de bénéfice net attendu finalement plus haut qu'anticipé initialement. Une annonce bien accueillie par les investisseurs, le titre prenant 3,70% à 773,60 yens.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise était stable mardi par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 107,23 yens vers 0H50 GMT contre 107,25 dollars lundi à 21H00 GMT.

L'euro se négociait pour 116,17 yens, un cours également quasi identique à celui de lundi (116,15 yens).

La monnaie européenne progressait très légèrement face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0834 dollar contre 1,0829 dollar lundi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole, déjà à la peine lundi, poursuivaient leur baisse mardi en Asie. Vers 0H40 GMT le prix du baril de brut américain lâchait 4,15% à 12,25 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,18% à 19,81 dollars.