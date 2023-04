La Bourse de Tokyo ouvre en légère baisse

La Bourse de Tokyo reculait jeudi en matinée, après une nouvelle séance de stagnation à Wall Street sur fond de résultats d'entreprises américaines mitigés et de la perspective de la poursuite des resserrements monétaires aux Etats-Unis et en Europe.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,14% à 28.566,64 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,24% à 2.035,57 points.

Les investisseurs ne s'attendent plus à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) lâche beaucoup de lest sur son resserrement monétaire cette année, et l'inflation reste préoccupante aussi au Royaume-Uni, où la hausse des prix à la consommation est restée supérieure à 10% en mars, bien au-delà des attentes.

Du côté des valeurs

TOYOTA: le géant automobile Toyota (-1,09% à 1.803 yens) a annoncé mercredi un investissement équivalent à quelque 330 millions de dollars au Brésil pour y produire un nouveau modèle compact hybride roulant également à l'éthanol (technologie "hybride-flex"). Cette nouvelle voiture, qui sortira l'an prochain au Brésil, devrait être commercialisée à travers toute l'Amérique latine.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, qui valait 134,91 yens après 01H00 GMT contre 134,71 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone faiblissait également par rapport à l'euro, qui se négociait pour 147,76 yens contre 147,58 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,0949 dollar, quasi stable par rapport à son cours de mercredi 21H00 GMT (1,0955 dollar).

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,45% à 78,80 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,48% à 82,72 dollars vers 00H35 GMT.

etb/rr