La Bourse de Tokyo ouvre en hausse, portée par la tech et la faiblesse du yen

La Bourse de Tokyo grimpait mardi, soutenue par les valeurs technologiques dans la foulée des gains de l'indice Nasdaq la veille à Wall Street et par la dépréciation du yen, favorable aux valeurs exportatrices nippones.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,78% à 32.309,09 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 0,55% à 2.293,43 points.

Tirée par les exportations, la croissance japonaise a par ailleurs été bien supérieure aux attentes au deuxième trimestre (+1,5% sur un trimestre), selon des données préliminaires publiées mardi juste avant l'ouverture de la Bourse.

Semi-conducteurs à la fête

Les valeurs de l'industrie japonaise des semi-conducteurs profitaient des gains de la veille sur l'indice new-yorkais Nasdaq, à forte coloration technologique: Tokyo Electron progressait de 3,16%, Advantest de 3,26% et Screen Holdings de 2,11%.

SoftBank Group, le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies, gagnait pour sa part 1,14%.

Le dollar quasi stable

Sur le marché des devises, le cours dollar/yen était stable, à un dollar pour 145,56 yens. Mais la monnaie japonaise s'était fortement dépréciée la veille par rapport au billet vert, sur fond de spéculations autour d'un resserrement monétaire plus long que prévu aux Etats-Unis face à l'inflation tenace.

L'euro bougeait à peine également par rapport au yen, à raison d'un euro pour 158,70 yens contre 158,74 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne s'échangeait par ailleurs pour 1,0902 dollar contre 1,0906 dollar la veille.

Les cours du pétrole restaient en repli, après avoir déjà marqué le pas lundi à cause notamment des inquiétudes sur l'économie chinoise et le renforcement du dollar. Vers 00H40 GMT le baril de West Texas Intermediate (WTI) cédait 0,11% à 82,42 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,08% à 86,14 dollars.

etb/lpa