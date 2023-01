La Bourse de Tokyo ouvre en hausse avant la Banque du Japon

La Bourse de Tokyo démarrait mercredi en légère hausse, alors que les regards sont braqués sur la Banque du Japon (BoJ), dont une décision de politique monétaire est attendue vers 12H00 heure locale (03H00 GMT).

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,36% à 26.231,90 points vers 00H45 GMT mais l'indice élargi Topix était proche de l'équilibre (+0,03% à 1.903,55 points).

Les spéculations se sont accrues ces derniers jours quant à un possible nouvel ajustement de la BoJ, après sa décision surprise en décembre d'augmenter le plafond des rendements obligataires japonais à dix ans qu'elle tolère.

La BoJ avait toutefois assuré que cet ajustement était uniquement motivé par des raisons techniques et n'était pas une première étape vers une normalisation de sa politique, actuellement toujours ultra-accommodante malgré les resserrements monétaires drastiques menés aux Etats-Unis et en Europe.

Mais beaucoup d'investisseurs n'ont pas accordé de crédit à ses affirmations et la BoJ a de plus en plus de mal à empêcher la montée des rendements japonais à dix ans au-delà de son nouveau plafond de 0,5%.

Si le chemin d'un resserrement monétaire au Japon se confirmait, cela risquerait de plomber la Bourse de Tokyo tout en tirant le yen vers le haut face aux autres grandes devises.

Du côté des valeurs

BANQUES: les actions des grandes banques japonaises souffraient après la déconfiture de Goldman Sachs la veille à Wall Street après que la banque d'affaires américaine a publié des résultats trimestriels très inférieurs aux attentes.

Mitsubishi UFJ Financial Group perdait 2,78% à 924 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group lâchait 1,57% à 5.432 yens et Mizuho reculait de 1,46% à 1.979 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait légèrement face au dollar avant la décision de la BoJ, un dollar valant 128,64 yens vers 00H45 GMT contre 128,12 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise faiblissait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 138,75 yens contre 138,21 yens la veille.

La monnaie européenne était stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0786 dollar contre 1,0788 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole continuait sur sa lancée après avoir été porté la veille par les espoirs d'une vive reprise économique chinoise cette année: vers 00H35 GMT le baril de WTI américain grimpait encore de 0,56% à 80,63 dollars.

etb/chv