La Bourse de Tokyo ouvre en forte hausse après l'envolée de Wall Street

Indifférente au report des JO 2020 qu'elle avait déjà largement anticipé, la Bourse de Tokyo était en forte hausse mercredi, dans le sillage de l'envolée la veille de Wall Street et du repli marqué du yen face au dollar.

L'indice vedette Nikkei continuait de grimper en matinée (+5,25% à 19.041,95 points), alors qu'il avait déjà bondi de plus de 7% la veille. L'indice élargi Topix prenait 5,08% à 1.400,76 points.

L'indice Dow Jones de la Bourse de New York a flambé mardi de plus de 11% à la clôture, sa plus forte progression en une séance depuis 1933. Les investisseurs américains étaient plein d'optimisme sur le vote désormais jugé imminent d'un énorme plan de relance économique aux Etats-Unis.

Après deux échecs au Sénat, dimanche soir et lundi, républicains et démocrates continuaient de négocier pour adopter ce texte, qui pourrait proposer jusqu'à 2.000 milliards de dollars d'aide pour amortir le choc économique de la pandémie de coronavirus.

Par conséquent, le dollar s'appréciait face au yen, un mouvement de change favorable pour les groupes exportateurs japonais.

Si la propagation mondiale de la pandémie "commence à être contenue en avril, un plan de soutien de 2.000 milliards de dollars pour les Etats-Unis est un élément dont les investisseurs pourraient tenir compte" et réinvestir sur les marchés d'actions, a commenté Mitsushige Akino, un responsable de la société de gestion d'actifs Ichiyoshi Asset Management cité par l'agence Bloomberg.

Par ailleurs les JO n'étant pas annulés mais reportés, l'impact n'est pas négatif pour la Bourse de Tokyo, les revenus attendus de l'événement étant simplement décalés d'un an, a observé M. Akino.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei étaient dans le vert, notamment l'immobilier, les matériaux ou encore l'automobile.

DENTSU RESPIRE: le titre du géant japonais de la publicité et de la communication Dentsu bondissait de 13,43% à 2.499 yens. En tant que partenaire marketing exclusif des JO de Tokyo 2020, le groupe risquait gros en cas d'annulation pure et simple de l'événement, lequel a été finalement reporté mardi d'environ un an par le Comité international olympique (CIO), après concertation avec les autorités japonaises.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 01H50 GMT, un dollar s'échangeait pour 110,85 yens, contre 110,31 yens la veille après la clôture de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

L'euro s'appréciait plus légèrement face à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 119,76 yens contre 119,61 yens la veille.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs pour 1,0802 dollar, contre 1,0756 dollar mardi à 19H00 GMT.

Le marché du pétrole était bien orienté dans l'attente du plan de relance américain. Vers 01H40 GMT, le prix du baril de brut WTI augmentait de 4,41% à 25,06 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 3,83% à 28,19 dollars.

