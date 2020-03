La Bourse de Tokyo ouvre en forte hausse après l'envolée de Wall Street

Indifférente au report des JO 2020 qu'elle avait déjà largement anticipé, la Bourse de Tokyo a démarré en forte hausse mercredi, dans le sillage de l'envolée la veille de Wall Street et du repli marqué du yen face au dollar.

L'indice vedette Nikkei continuait de grimper dans les premiers échanges (+4,25% à 18.860,88 points), alors qu'il avait déjà bondi de plus de 7% la veille. L'indice élargi Topix prenait 3,9% à 1.385,13 points.

L'indice Dow Jones de la Bourse de New York a flambé mardi de plus de 11% à la clôture, sa plus forte progression en une séance depuis 1933. Les investisseurs américains étaient plein d'optimisme sur le vote désormais jugé imminent d'un énorme plan de relance économique aux Etats-Unis.

Après deux échecs au Sénat, dimanche soir et lundi, républicains et démocrates continuaient de négocier pour adopter ce texte, qui pourrait proposer jusqu'à 2.000 milliards de dollars d'aide pour amortir le choc économique de la pandémie de coronavirus.

Par conséquent, le dollar s'appréciait nettement face au yen, un mouvement de change favorable pour les groupes exportateurs japonais.

Vers 00H20 GMT, un dollar s'échangeait pour 111,12 yens, contre 110,31 yens la veille après la clôture de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise fléchissait aussi face à l'euro, qui valait 119,94 yens contre 119,61 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,0792 dollar, contre 1,0756 dollar mardi à 19H00 GMT.

Le marché du pétrole était bien orienté dans l'attente du plan de relance américain. Vers 00H20 GMT, le prix du baril de brut WTI augmentait de 3,04% à 24,74 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,03% à 27,7 dollars.