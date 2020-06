La Bourse de Tokyo ouvre en baisse, sensible à l'appréciation du yen

La Bourse de Tokyo démarrait en recul jeudi, lestée par la hausse du yen, un mouvement défavorable pour les valeurs exportatrices japonaises, reflétant les inquiétudes persistantes sur le coronavirus, qui continue de se propager en Chine et aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,63% à 22.313,69 points vers 00H45 GMT, tandis que l'indice élargi Topix faiblissait de 0,61% à 1.577,45 points.

Wall Street, qui donne souvent le rythme du début de séance à Tokyo, avait terminé sans direction mercredi.

Les investisseurs étaient toujours préoccupés par le nouveau foyer de Covid-19 à Pékin, où plus d'une centaine de nouveaux cas ont été recensés depuis la semaine dernière, ainsi qu'un bond des infections dans le sud et l'ouest des Etats-Unis.

"Comme peu de temps s'est écoulé depuis la première vague, le marché s'inquiète de l'impact économique" de cette recrudescence du Covid-19, selon Takashi Ito, un analyste de Nomura Securities.

-Du côté des valeurs-

La plupart des secteurs d'activité sur le Nikkei étaient dans le rouge, notamment l'immobilier, les valeurs pétro-gazières et la finance. Les distributeurs d'électricité et de gaz, la santé et les télécoms étaient en petite hausse.

NINTENDO RÉÉDITE UN SUCCÈS POKÉMON: l'action Nintendo avançait solidement (+2,56% à 49.990 yens), après l'annonce mercredi d'une série de nouveaux jeux de la célèbre franchise Pokémon, dont une nouvelle version pour sa console Switch de Pokémon Snap, jeu sorti il y a 20 ans sur l'ancienne console Nintendo 64 et l'un des plus gros succès de la série.

Nintendo prévoit également deux jeux en mode freemium (gratuit avec des accessoires payants), dont un sur mobile, Pokémon Smile, consistant... à se brosser les dents.

-Du côté des devises et du pétrole-

Valeur refuge des investisseurs, le yen continuait de grimper face au dollar jeudi vers 00H45 GMT, à raison d'un dollar pour 106,85 yens contre 107,01 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait aussi face à l'euro, qui valait 120,11 yens contre 120,32 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1241 dollar contre 1,1244 dollar mercredi.

Les cours du pétrole, qui s'étaient repliés mercredi après le niveau record des stocks de brut aux Etats-Unis, continuaient de faiblir jeudi matin en Asie. Vers 00H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait ainsi 1,61% à 37,35 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 1,18% à 40,23 dollars.

etb-els/dth