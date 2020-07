La Bourse de Tokyo ouvre en baisse, inquiétudes face à la résurgence du Covid-19

La Bourse de Tokyo a ouvert en légère baisse vendredi, dans la foulée d'une séance en demi-teinte à Wall Street la veille et devant l'inquiétude générée par l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus au Japon et aux Etats-Unis notamment.

Vers 01H50 GMT l'indice vedette Nikkei perdait 0,18% à 22.489,80 points, tandis que l'indice élargi Topix cédait 0,57% à 1.548,36 points.

L'augmentation persistante des nouveaux cas de coronavirus dans le Sud et l'Ouest des Etats-Unis continuait de préoccuper les investisseurs à Tokyo.

"Si le rythme de reprise (économique, NDLR) ralentit, les espoirs de relance seront douchés" aux Etats-Unis, estimait Nobuhiko Kuramochi, stratégiste chez Mizuho Securities cité par l'agence Bloomberg.

La recrudescence de la pandémie au Japon inquiétait également les investisseurs du pays: 224 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés mercredi dans la capitale japonaise, un record depuis le début de la crise sanitaire dans le pays et un quasi doublement par rapport aux niveaux observés ces derniers jours.

Du côté des valeurs

Les télécoms, l'agroalimentaire et les nouvelles technologies étaient dans le vert sur le Nikkei en matinée, tandis que les valeurs pétro-gazières, financières et immobilières étaient dans le rouge.

FAST RETAILING, SEVEN & I PLOMBÉS PAR LA PANDÉMIE: Fast Retailing (Uniqlo) et Seven & i Holdings étaient tous deux dans le rouge après avoir publié la veille des résultats trimestriels très affectés par la pandémie de coronavirus.

Le titre du géant japonais de l'habillement, qui a par ailleurs une nouvelle fois abaissé ses prévisions annuelles, lâchait 2,58% à 60.750 yens, tandis que celui du numéro un japonais des supérettes de proximité perdait 1,5% à 3.349 yens.

FAMILY MART BONDIT ENCORE: à l'inverse, le titre de FamilyMart, principal concurrent au Japon de Seven & i Holdings, bondissait de +7,01% à 2.305 yens. Son cours s'était déjà envolé jeudi de 22,8% à la suite de l'annonce mercredi d'une offre publique d'achat (OPA) de son grand actionnaire, la maison de négoce Itochu, au prix de 2.300 yens par action.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait face au dollar vers 01H50 GMT, à raison d'un dollar pour 107,03 yens contre 107,20 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro baissait également face au yen, s'échangeant pour 120,69 yens contre 120,98 la veille.

La monnaie européenne se dépréciait face au dollar, à 1,1276 dollar pour un euro contre 1,1285 dollar jeudi.

Les prix du pétrole évoluaient en légère baisse vendredi vers 01H40 GMT, après avoir déjà reculé la veille, plombés par les craintes liées à la pandémie.

Le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,28% à 39,51 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,05% à 42,33 dollars.

mc/etb/ybl