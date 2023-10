La Bourse de Tokyo ouvre en baisse, fébrile face au conflit Israël-Hamas

La Bourse de Tokyo démarrait lundi en net repli, inquiète notamment du risque de débordement du conflit entre Israël et le Hamas à la suite des avertissements de l'Iran, et lestée aussi par ses valeurs technologiques.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,79% à 31.737,72 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix cédait 1,34% à 2.277,89 points.

Les craintes d'une escalade régionale du conflit entre Israël et le Hamas palestinien sont montées d'un cran ce week-end, l'Iran, qui soutient par ailleurs le Hezbollah au Liban, ayant notamment averti qu'elle ne pourrait "pas rester les bras croisés" face à la situation à Gaza, alors qu'une offensive terrestre israélienne dans l'enclave palestinienne paraît de plus en plus imminente.

Les semi-conducteurs dans le rouge

Les valeurs japonaises liées à l'industrie des semi-conducteurs étaient en forte baisse dans le sillage des pertes du secteur technologique à Wall Street vendredi. Par ailleurs, selon l'agence Bloomberg, l'administration Biden s'apprêterait à intensifier ses restrictions commerciales vis-à-vis de la Chine dans le secteur des puces avancées.

Advantest chutait ainsi de 4,6%, Screen Holdings de 4,4% et Tokyo Electron de 3%.

Le pétrole en légère baisse

Les cours de l'or noir reculaient un peu lundi matin en Asie, après avoir bondi vendredi sur fond de la montée des risques d'embrasement au Moyen-Orient en cas d'offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza: vers 00H30 GMT le baril de WTI américain cédait 0,55% à 87,21 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,43% à 90,50 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar baissait face au yen, à raison d'un dollar pour 149,43 yens vers 00H45 GMT contre 149,57 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était lui stable, un euro s'échangeant pour 157,20 yens. La monnaie européenne montait à 1,0519 dollar contre 1,0510 dollar en fin de semaine dernière.

etb/oaa