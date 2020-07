La Bourse de Tokyo ouvre en baisse, dans la roue de Wall Street

La Bourse de Tokyo commençait mercredi en petit recul, dans la foulée de la clôture en net repli de Wall Street la veille, qui avait jusqu'à présent ignoré la recrudescence de la pandémie de coronavirus, notamment aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,3% à 22.547,21 points vers 00H50 GMT, tandis que l'indice élargi Topix stagnait (+0,04% à 1.572,40 points).

"Les prises de bénéfices risquent de dominer les échanges sur le marché d'actions japonais, comme le moral (des investisseurs, NDLR) a été douché par le repli des valeurs américaines", selon une note de Okasan Online Securities.

Du côté des valeurs

Les secteurs des télécoms, de l'agroalimentaire et de l'immobilier fermaient la marche sur le Nikkei, tandis que les distributeurs d'électricité et de gaz étaient en tête de l'indice vedette.

SOFTBANK GROUP: après avoir atteint la veille un plus haut niveau depuis 20 ans et plus de deux fois supérieur à son cours de la mi-mars, le titre SoftBank Group reculait de 2,42% à 6.040 yens, faisant notamment les frais de l'accès de pessimisme la veille à Wall Street.

Le titre avait plongé en mars à cause de la pandémie mondiale mais avait ensuite fortement rebondi après l'annonce par le groupe de plans massifs de cessions d'actifs et de rachats de ses propres actions, des programmes tous deux bien engagés depuis.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar s'appréciait face au yen vers 00H45 GMT, à raison d'un dollar pour 107,63 yens contre 107,52 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro montait plus légèrement face à la monnaie japonaise, s'échangeant pour 121,29 yens contre 121,21 yens la veille.

La monnaie européenne se repliait très modestement par rapport au billet vert, un euro valant 1,1269 dollar contre 1,1274 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole faiblissait un peu, dans l'attente des chiffres hebdomadaires sur les stocks d'or noir américains qui seront publiés ultérieurement mercredi.

Vers 00H40 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait ainsi 0,42% à 40,45 dollars et celui du baril de Brent londonien cédait 0,44% à 42,89 dollars.

etb/mc/am