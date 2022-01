La Bourse de Tokyo optimiste pour la première séance de l'année

La Bourse de Tokyo était en hausse mardi matin après le week-end prolongé du Nouvel An et au lendemain de nouveaux records à Wall Street, optimiste face à un impact sur l'économie jugé modéré du variant Omicron du Covid-19.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,11% à 29.110,75 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix 1,07% à 2.013,56 points.

"Le marché japonais devrait progresser en 2022 malgré un certain nombre d'incertitudes et d'inquiétudes relatives notamment aux mutations du coronavirus, à la hausse des taux d'intérêt et à l'inflation", a commenté Okasan Online Securities dans une note.

La place japonaise "pourrait rester morose jusqu'au printemps" et plus précisément au début du prochain exercice fiscal le 1er avril, et prendre des couleurs à mesure que les investisseurs auront une idée plus nette des perspectives des résultats d'entreprises, a ajouté la firme.

Du côté des valeurs

SONY: le dernier opus cinématographique des aventures de Spider-Man, "No Way Home", collaboration entre Sony (+2,48% à 14.835 yens) et Marvel, est resté solidement agrippé à la tête du box-office nord-américain en engrangeant 52,7 millions de dollars sur le week-end, selon des chiffres publiés dimanche.

Le film sorti mi-décembre aux Etats-Unis, premier de l'ère Covid à récolter plus d'un milliard de dollars depuis sa sortie, a apporté une bouffée d'oxygène à une industrie du cinéma qui peine à se remettre du coup terrible porté par la pandémie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 115,39 yens vers 00H50 GMT contre 115,32 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise refluait aussi par rapport à l'euro, qui valait 130,44 yens, contre 130,28 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,1305 dollar, contre 1,1297 dollar lundi.

Le pétrole reprenait son souffle: vers 00H45 GMT le prix du baril de brut américain WTI lâchait 0,17% à 75,95 dollars.

mac/mav