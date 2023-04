La Bourse de Tokyo optimiste avant l'inflation américaine, Hong Kong en repli

La Bourse de Tokyo a fini mercredi dans le vert pour une quatrième séance d'affilée, sans trembler avant l'indice d'inflation CPI aux Etats-Unis pour le mois de mars, tandis que la tech chinoise à Hong Kong avait le blues.

L'indice vedette Nikkei s'est adjugé un gain de 0,57% à 28.082,70 points et l'indice élargi Topix a terminé en hausse de 0,76% à 2.006,92 points.

A la Bourse de Hong Kong en revanche, l'indice Hang Seng reculait nettement (-1% vers 06H45 GMT).

Les valeurs technologiques chinoises accusaient notamment le coup après l'annonce la veille d'un futur encadrement des outils d'intelligence artificielle par Pékin, une douche froide pour les géants chinois de l'internet rêvant d'émuler le logiciel américain ChatGPT.

S'agissant de l'inflation américaine, les analystes s'attendent à ce que l'indice CPI de mars, qui sera publié plus tard ce mercredi, ralentisse fortement sur un an et plus légèrement sur un mois.

Cela devrait conforter l'hypothèse dominante sur les marchés actuellement d'une nouvelle hausse de taux mesurée (un quart de point) de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire début mai.

Du côté des valeurs

GROS CONTRATS DE DÉFENSE POUR MHI: l'action de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a gagné 0,58% à 5.136 yens à Tokyo. Le ministère japonais de la Défense a annoncé mardi avoir commandé au groupe plusieurs types de nouveaux missiles dont la valeur totaliserait environ 378 milliards de yens (2,6 milliards d'euros) selon le quotidien Nikkei.

Ces futurs missiles de plus longue portée visent à doter le Japon d'une réelle capacité de contre-attaque, conformément à sa nouvelle doctrine de défense adoptée fin 2022. L'archipel nippon prévoit d'augmenter de près de 60% ses dépenses militaires sur la période 2023-2027 comparé aux cinq années précédentes.

Du côté des devises et du pétrole

Le marché des changes retenait son souffle avant de voir la couleur de l'inflation américaine. Le cours dollar/yen était ainsi quasi inchangé, à 133,65 yens pour un dollar vers 07H00 GMT contre 133,68 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne s'appréciait légèrement par rapport à la devise nippone (un euro valant 146,02 yens contre 145,88 yens la veille) et face au dollar également: un euro s'échangeait pour 1,0927 dollar contre 1,0912 dollar mardi à 21H00 GMT.

Au niveau du pétrole, le baril de WTI américain prenait 0,18% à 81,68 dollars vers 06H50 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord se renchérissait de 0,23% à 85,81 dollars.

etb/mac/jt