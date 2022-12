La Bourse de Tokyo n'a pas encore digéré la BoJ

La Bourse de Tokyo a clôturé mercredi dans le rouge pour une cinquième séance d'affilée, toujours secouée par l'ajustement inattendu de la politique monétaire de la Banque du Japon la veille, qui a donné des ailes au yen.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,68% à 26.387,72 points, après avoir déjà chuté la veille de près de 2,5% dans la foulée des annonces de la BoJ. L'indice élargi Topix a perdu 0,64% à 1.893,32 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en léger rebond (+0,22% vers 06H40 GMT) après des pertes significatives la veille à cause de la crise sanitaire en Chine.

La Banque du Japon a surpris mardi en lâchant du lest sur son étroit contrôle des rendements obligataires japonais à dix ans, ayant porté le plafond qu'elle tolère à 0,5% contre 0,25% auparavant.

Cela a intensifié les spéculations sur une normalisation dès l'an prochain de la politique monétaire ultra-accommodante de la BoJ, maintenue jusqu'à présent malgré les resserrements monétaires drastiques conduits aux Etats-Unis et en Europe face à l'inflation.

La Banque du Japon a toutefois démenti ces spéculations, assurant que son intention était plutôt de corriger des distorsions sur le marché obligataire nippon engendrées par sa politique monétaire ultra-accommodante, afin de rendre cette dernière plus soutenable.

Du côté des valeurs

VALEURS EXPORTATRICES: les valeurs exportatrices japonaises ont continué de tirer la langue face à la puissante appréciation du yen par rapport au dollar dans la foulée du revirement partiel de la BoJ. Le géant automobile Toyota a chuté de 2% à 1.808 yens, Honda de 2,62% à 3.038 yens et Nissan de 3,41% à 413,4 yens. Sony a perdu 1,59% à 10.185 yens.

A l'inverse les valeurs financières nippones ont de nouveau profité de la perspective de voir leurs marges s'améliorer avec la hausse des rendements obligataires au Japon: Mitsubishi UFJ Financial Group a décollé de 3,92% à 850,5 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group de 4,12% à 5.179 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar remontait un peu à 132,20 yens vers 06H55 GMT, contre 131,73 yens mardi à 21H00 GMT. Le yen s'est apprécié de près de 4% par rapport au billet vert mardi, son plus fort gain sur une séance depuis 1998.

L'euro se négociait pour 140,29 yens contre 139,95 yens la veille à 21H00 GMT. La monnaie européenne avait elle aussi fondu mardi par rapport au yen.

L'euro se négociait pour 1,0612 dollar, contre 1,0624 dollar la veille.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain avançait de 0,18% à 76,37 dollars vers 06H45 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,33% à 80,25 dollars.

etb/abx