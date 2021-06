La Bourse de Tokyo monte après l'accord sur les infrastructures aux USA

La Bourse de Tokyo a démarré vendredi du bon pied, soutenue notamment par l'accord préliminaire trouvé la veille au Sénat américain sur un plan d'investissements massifs dans les infrastructures aux Etats-Unis, qui avait aussi porté Wall Street.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,66% à 29.065,35 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,57% à 1.958,28 points.

A la Bourse de New York, les indices Nasdaq et S&P 500 ont atteint jeudi de nouveaux records de clôture, et le Dow Jones a lui aussi nettement progressé.

Des élus démocrates et républicains sont parvenus à un premier accord sur le plan de plus de 1.200 milliards de dollars voulu par le président Joe Biden pour moderniser des infrastructures dans les transports, l'eau ou encore l'internet à haut débit. Les négociations sont toutefois loin d'être terminées.

"Le marché d'actions à Tokyo est dynamique aujourd'hui (vendredi, NDLR) car les investisseurs saluent l'accord sur le plan américain dans les infrastructures", commentait Okasan Online Securities dans une note.

Du côté des valeurs

TOSHIBA, UNE AG À QUITTE OU DOUBLE: plusieurs membres du conseil d'administration de Toshiba, dont son président Osamu Nagayama, risquent de perdre leurs fauteuils vendredi lors de l'assemblée générale ordinaire du groupe, très critiqué par ses actionnaires activistes pour avoir tenté d'influencer les votes durant sa précédente AG ordinaire en 2020, selon les révélations fracassantes d'une enquête indépendante publiée le 10 juin.

Toshiba s'est excusé et a retiré deux membres de son conseil d'administration après ce scandale, mais ses actionnaires "pourraient être d'avis que ces mesures n'étaient pas suffisantes, donc d'autres têtes risquent de tomber", a déclaré à l'AFP Nicholas Smith, analyste chez CLSA.

PANASONIC A VENDU SES PARTS DANS TESLA: Panasonic bondissait de 3,72% à 1.294 yens. Selon le journal économique Nikkei, Panasonic a récemment vendu toutes ses parts dans le champion des voitures électriques Tesla, une opération qui a dû lui rapporter quelques milliards de dollars vu la flambée du cours du constructeur automobile américain depuis l'an dernier.

Le partenariat dans les batteries électriques entre les deux groupes n'est cependant pas remis en cause, toujours selon le Nikkei. Panasonic compte utiliser le produit de cette vente pour financer son rachat de la société américaine d'intelligence artificielle Blue Yonder, dont elle a annoncé le rachat en avril pour 7,1 milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 110,92 yens vers 01H00 GMT contre 110,87 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne montait un peu face au yen, un euro s'échangeant pour 132,37 yens contre 132,29 yens la veille.

Le cours euro/dollar bougeait à peine, un euro valant 1,1931 dollar contre 1,1932 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole poursuivait sa progression: vers 00H50 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,31% à 73,53 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,3% à 75,79 dollars.

etb/roc