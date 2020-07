La Bourse de Tokyo limite les dégâts

Fermée jeudi et vendredi derniers, la Bourse de Tokyo a d'abord nettement faibli lundi à l'intensification des tensions sino-américaines, mais a finalement limité la casse, profitant de spéculations sur de nouvelles mesures de soutien de la Banque du Japon (BoJ).

L'indice vedette Nikkei a terminé en retrait de 0,16% à 22.715,85 points, après avoir perdu jusqu'à 1,4% au tout début des échanges. Et l'indice élargi Topix a même fini dans le vert (+0,24% à 1.576,69 points).

"Il est possible que la BoJ renforce son programme d'achats de fonds négociés en Bourse (ETF)", ce qui offrirait du soutien aux actions, a commenté Naoki Fujiwara de Shinkin Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

Des analystes s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) annonce mercredi de nouvelles mesures de soutien pour l'économie des Etats-Unis, dont la reprise paraît de plus en plus menacée par la recrudescence du Covid-19 dans le pays.

La remontée surprise des chiffres hebdomadaires du chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, publiés vendredi dernier, est ainsi apparue comme un signe du ralentissement de la reprise américaine.

Les marchés boursiers ont aussi été échaudés par les dernières passes d'armes entre Washington et Pékin.

La Chine a pris possession lundi du consulat américain de Chengdu (sud-ouest du pays), trois jours après avoir ordonné sa fermeture en guise de représailles à celle du consulat chinois de Houston (sud des Etats-Unis) exigée par Washington, qui considère cette mission diplomatique comme une "plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellectuelle".

Du côté des valeurs

NVIDIA CONVOITERAIT ARM (SOFTBANK GROUP): le titre du géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a fini dans le vert (+0,1% à 6.499 yens).

Selon des sources interrogées par l'agence Bloomberg, le mastodonte américain des puces et cartes graphiques Nvidia envisagerait de racheter Arm, fabricant britannique de microprocesseurs acquis par SoftBank Group en 2016 pour 32 milliards de dollars.

Sollicité lundi par l'AFP, un porte-parole du groupe japonais a décliné tout commentaire. D'autres repreneurs potentiels pourraient émerger, et SoftBank Group pourrait également faire le choix de réintroduire Arm en Bourse au lieu de vendre la société, selon Bloomberg.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de monter face au dollar, un mouvement défavorable pour les valeurs exportatrices nippones: vers 06H25 GMT un dollar s'échangeait pour 105,55 yens, contre 106,14 yens vendredi à 21H00 GMT. Le dollar est au plus bas face au yen depuis mars.

La monnaie japonaise grimpait aussi face à l'euro, à raison d'un euro pour 123,59 yens contre 123,71 yens en fin de semaine dernière.

L'euro poursuivait sa progression face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1707 dollar contre 1,1656 dollar vendredi.

Aidé par la chute du dollar et les incertitudes pesant sur les marchés relatives à la pandémie et aux tensions sino-américaines, le cours de l'or a atteint lundi un nouveau pic historique en séance (1.944,71 dollars l'once) et évoluait autour de 1.932 dollars vers 06H30 GMT.

Quant aux cours du pétrole, ils étaient en repli: vers 06H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,41% à 41,12 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,46% à 43,14 dollars.

etb/mac/lth