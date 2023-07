La Bourse de Tokyo lestée par des rumeurs avant la BoJ

La Bourse de Tokyo reculait vendredi en matinée après la clôture dans le rouge de Wall Street, et lestée par des rumeurs d'assouplissement par la Banque du Japon (BoJ) de son contrôle des rendements obligataires qui faisaient monter le yen.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,45% à 32.413,69 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 1,05% à 2.271,08 points.

Alors qu'une majorité d'économistes prévoient que la BoJ maintiendra le statu quo vendredi à l'issue de sa réunion de politique monétaire, le quotidien économique Nikkei a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi que l'institution pourrait discuter d'une modification de sa politique sur les obligations publiques japonaises à dix ans.

Selon le Nikkei, la BoJ pourrait ainsi, tout en maintenant son contrôle des taux obligataires pour les maintenir dans une fourchette comprise entre -0,5% et +0,5%, leur permettre de dépasser cette limite "dans une certaine mesure en fonction des conditions du marché" afin d'atténuer les distorsions du marché et de réduire la quantité d'achats d'obligations d'Etat.

Les banques dopées par les rumeurs sur la BoJ

Les grandes valeurs bancaires japonaises progressaient face aux rumeurs d'un potentiel assouplissement par la BoJ de son contrôle de la courbe des rendements obligataires, de bon augure pour leurs bénéfices: Mitsubishi UFJ Financial Group gagnait 1,48% à 1.095 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group 1,35% à 6.442 yens et Mizuho 0,99% à 2.292,5 yens.

Le yen se renforce

Après s'être déjà nettement apprécié la veille face aux rumeurs concernant la politique de la BoJ, le yen se renforçait encore, à 139,11 yens pour un dollar vers 00H40 GMT contre 139,48 dollar jeudi à 21H00 GMT.

L'euro baissait également à 152,74 yens contre 153,13 yens la veille, et le cours euro/dollar était presque inchangé, à un euro pour 1,0980 dollar contre 1,0979 dollar jeudi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,66% à 79,56 dollars vers 00H30 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord 0,77% à 83,59 dollars.

