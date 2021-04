La Bourse de Tokyo inquiète d'une réforme fiscale en gestation aux Etats-Unis

La Bourse de Tokyo partait en net repli vendredi, par contagion avec Wall Street qui a faibli la veille à l'idée d'une hausse d'impôts sur les gains financiers envisagée aux Etats-Unis selon plusieurs médias.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,92% à 28.919,82 points vers 00H55 GMT, pendant que l'indice élargi Topix cédait 0,55% à 1.911,99 points.

Selon le New York Times et l'agence Bloomberg, l'administration Biden envisagerait de doubler la taxe américaine sur les gains issus des transactions boursières, actuellement fixée à 20%, pour les personnes ayant un revenu annuel supérieur à un million de dollars.

Les investisseurs à Tokyo gardaient par ailleurs un oeil sur la crise sanitaire au Japon et le nouvel état d'urgence qui devrait être annoncé vendredi par le gouvernement pour quatre départements, dont ceux de Tokyo et d'Osaka (ouest), avec des restrictions accrues pour certains commerces, risquant de peser sur la consommation et l'activité économique.

La Bourse de Tokyo avait déjà chuté mardi et mercredi face à cette perspective, avant de se reprendre un peu jeudi.

Du côté des valeurs

RAKUTEN AIDÉ PAR APPLE: Rakuten résistait à la morosité ambiante sur le marché (+0,59% à 1.347 yens). A la suite d'un accord avec Apple, sa filiale de téléphonie mobile va désormais pouvoir vendre des iPhone, a annoncé jeudi le groupe japonais.

Cela devrait enlever un désavantage de taille pour Rakuten Mobile sur le marché japonais des télécoms, alors que ses grands concurrents NTT Docomo, KDDI et SoftBank Corp sont depuis longtemps déjà autorisés à vendre des smartphones de la marque américaine haut de gamme et très populaire auprès des consommateurs.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,89 yens vers 00H50 GMT contre 107,97 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise japonaise se renforçait aussi par rapport à l'euro, lequel valait 129,61 yens contre 129,73 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,2011 dollar, un cours stable par rapport à jeudi 21H00 GMT (1,2015 dollar).

Après avoir stagné jeudi, les prix du pétrole remontaient vendredi matin en Asie: vers 00H40 GMT le cours du baril américain de WTI gagnait 0,49% à 61,73 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,38% à 65,65 dollars.

etb/mlb