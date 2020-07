La Bourse de Tokyo indécise en matinée, lestée par les Etats-Unis

Après un départ en petite hausse, la Bourse de Tokyo repartait dans le rouge vendredi en matinée, lestée par la morosité de Wall Street la veille, des indicateurs économiques américains mitigés et une nouvelle poussée record du Covid-19 aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,11% à 22.746,30 points après 01H30 GMT, tandis que l'indice élargi Topix perdait 0,19% à 1.576,09 points.

"Les valeurs japonaises semblent plafonner alors que le moral des investisseurs a été atteint par la baisse des valeurs américaines", a commenté Yoshihiro Ito de Okasan Online Securities.

Les Etats-Unis ont encore battu jeudi un record de contaminations quotidiennes au coronavirus (68.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures), une nouvelle qui tirait aussi la Bourse de Tokyo vers le bas.

Du côté des valeurs

Les valeurs japonaises des secteurs des transports et du tourisme étaient en baisse, le gouvernement ayant décidé de réduire un programme d'aides visant à promouvoir le tourisme intérieur au Japon cet été, en raison de la recrudescence du Covid-19 dans le pays.

La région de Tokyo, la plus touchée par la pandémie dans l'archipel, va être exclue de ce dispositif. Le voyagiste HIS perdait 1,32% à 1.636 yens, la compagnie aérienne Japan Airlines 2,63% à 1.975 yens et sa concurrente ANA Holdings 2,66% à 2.502,5 yens. Les titres des compagnies ferroviaires japonaises étaient aussi dans le rouge.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar vers 01H30 GMT, à raison d'un dollar pour 107,27 yens, comme la veille à 21H00 GMT.

Le cours de la monnaie japonaise était également quasi inchangé par rapport à l'euro, qui valait 122,09 yens contre 122,11 yens la veille.

L'euro bougeait aussi très peu vis-à-vis du dollar, un euro s'échangeant pour 1,1380 dollar, contre 1,1384 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre. Peu avant 01H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI stagnait (-0,05% à 40,73 dollars) tandis que celui du baril de Brent londonien perdait 0,18% à 43,29 dollars.

mc/etb/ybl