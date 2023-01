La Bourse de Tokyo indécise en début de séance

Après quatre séances de hausse d'affilée, la Bourse de Tokyo hésitait jeudi matin, toujours confiante quant à un nouveau ralentissement de l'inflation américaine mais freinée d'un autre côté par l'appréciation du yen.

L'indice vedette Nikkei reculait (-0,15% à 26.407,18 points) vers 00H50 GMT tandis que l'indice élargi Topix évoluait en légère hausse (+0,13% à 1.903,70 points).

Les investisseurs s'attendent à ce que l'indice des prix CPI aux Etats-Unis, qui sera publié ultérieurement jeudi, confirme le reflux de l'inflation américaine en décembre, avec une stagnation ou une mini-baisse sur un mois et une progression sur un an plus faible qu'en novembre.

Si ce scénario se confirmait cela devrait conforter la Réserve fédérale américaine (Fed) dans le ralentissement du rythme de ses hausses de taux cette année.

Du côté des valeurs

AUTOMOBILE: certaines valeurs automobiles japonaises pâtissaient de l'appréciation du yen, un mouvement de change défavorable pour les entreprises exportatrices nippones: Honda lâchait ainsi 0,82% à 3.114 yens et Nissan perdait 0,34% à 428,7 yens, tandis que Toyota résistait (+0,27% à 1.842,5 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar baissait face au yen sur fond du ralentissement attendu de l'inflation aux Etats-Unis, à raison d'un dollar pour 131,61 yens vers 00H40 GMT contre 132,45 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro reculait aussi par rapport à la monnaie japonaise, se négociant pour 141,83 yens contre 142,49 yens la veille.

Mais la devise européenne s'appréciait face au dollar, à un euro pour 1,0771 dollar contre 1,0757 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain prenait 0,19% à 77,56 dollars après 00H30 GMT.

etb/mlb