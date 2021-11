La Bourse de Tokyo indécise, craintes sur l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo faisait du yo-yo jeudi dans la matinée après quatre séances consécutives dans le rouge, et au lendemain d'une forte baisse à Wall Street sur fond de préoccupations au sujet de l'inflation américaine.

Après avoir fluctué autour de l'équilibre, l'indice vedette Nikkei gagnait 0,16% à 29.154,14 points vers 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix perdait lui 0,1% à 2.005,86 points.

Le ministère américain du Travail a annoncé mercredi que l'inflation avait accéléré à 6,2% sur un an en octobre, contre 5,9% attendu, la vitesse de progression des prix la plus élevée depuis novembre 1990.

Du côté des valeurs

SHISEIDO: le titre du géant japonais des cosmétiques Shiseido chutait de 5,41% à 7.178 yens. Le groupe a abaissé mercredi ses prévisions annuelles de bénéfice net et de chiffre d'affaires, du fait de ventes décevantes au Japon et en Chine et de l'impact de la cession en cours de trois marques américaines de cosmétiques.

Shiseido s'attend désormais à un bénéfice net annuel de 30 milliards de yens (229,5 millions d'euros), alors qu'il escomptait en mai 35,5 milliards de yens, après une perte nette de 11,7 milliards en 2020.

SONY: le constructeur nippon Sony (-0,14% à 13.705 yens) aurait revu à la baisse ses prévisions annuelles de production de sa console PlayStation 5, sortie en novembre 2020, à cause de problèmes d'approvisionnement et de contraintes logistiques, d'après des informations de l'agence Bloomberg.

Selon ce média, Sony envisagerait désormais de produire environ 15 millions de consoles sur l'exercice 2021/22 qui s'achèvera fin mars, contre plus de 16 millions précédemment, rendant plus difficile à atteindre son objectif de vente de 14,8 millions d'unités sur la même période.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 114,07 yens vers 01H00 GMT contre 113,91 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise reculait aussi face à l'euro, qui valait 130,92 yens contre 130,75 yens la veille.

L'euro valait 1,1475 dollar contre 1,1479 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole progressait: vers 01H00 GMT le cours du baril américain de WTI gagnait 0,32% à 81,60 dollars.

mac/am