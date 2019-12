La Bourse de Tokyo hésitante mardi à l'ouverture

La Bourse de Tokyo hésitait mardi à l'ouverture, dans l'attente de conclusions de réunions de banques centrales et autres événements économiques, tandis que les cours des devises étaient très stables.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,20% à 23.384,80 points un peu après 00H00 GMT. En revanche, l'indice élargi Topix gagnait modestement 0,02% à 1.717,65 points.

Les investisseurs nippons restent prudents avant les décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendues mercredi et celles de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Ils sont aussi un peu refroidis par les prévisions négatives avant la publication vendredi de l'enquête sur le moral des entreprises japonaises, le sondage trimestriel Tankan.

Le tout alors que le flou persiste encore sur l'issue des négociations commerciales sino-américaines.

Du côté des valeurs

La plupart des grands secteurs représentés dans le Nikkei étaient dans le rouge, à l'exception de la santé et de l'immobilier.

SONY EN VEDETTE: le titre du fleuron de l'électronique faisait exception, flambant de 1,62% à 7.260 yens, aidée par des articles de presse soulignant la santé de l'entreprise dont l'action a recouvré les niveaux d'avant 2003 et le fameux "choc Sony", quand les comptes du groupe s'étaient passablement dégradés. La firme a ensuite subi les effets d'une conjoncture très défavorable et a dû faire un tri considérable dans ses activités, restructuration qui, selon les analystes, lui a permis de redresser la barre et de s'appuyer désormais sur des activité porteuses comme les capteurs d'images Cmos.

SOFTBANK GROUP RECULE: l'action du mastodonte de l'investissement dans les technologies abandonnait 0,97% à 4.266 yens, alors que circulent diverses informations le concernant, dont la cession des parts détenues par son fonds SoftBank Vision dans Wag Labs, une firme dont l'activité principale est de promener des chiens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen faisait du sur-place face au dollar, qui s'échangeait pour 108,56 yens vers 00H00 GMT, quasi au même niveau que lundi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise était aussi stable face à l'euro, qui valait 120,13 yens, contre 120,11 yens lundi.

L'euro bougeait à peine face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1064 dollar contre 1,1063 lundi à 20H00 GMT.

Le marché du pétrole continuait de baisser dans les premiers échanges mardi en Asie: vers 00H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,30% à 58,85 dollars.

kap/hh