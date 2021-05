La Bourse de Tokyo hésitante en matinée

La Bourse de Tokyo évoluait sans direction claire jeudi en matinée, après une nouvelle chute la veille, les investisseurs pesant le pour et le contre de la possibilité d'un resserrement monétaire plus tôt que prévu aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei prenait 0,15% à 28.085,91 points vers 01H50 GMT, mais avait démarré la séance dans le rouge, et l'indice élargi Topix gagnait 0,18% à 1.898,65 points.

Comme à Wall Street la veille, les investisseurs s'attardaient sur les minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed), publiées mercredi.

Ce compte-rendu des échanges lors de sa dernière réunion monétaire fin avril a montré qu'un débat interne avait bien eu lieu sur une éventuelle réduction prochaine du soutien de la Fed à l'économie américaine, en ajustant ses rachats d'actifs.

Mais un resserrement monétaire aux Etats-Unis pourrait aussi avoir des bons côtés pour les valeurs japonaises en renforçant le cours du dollar par rapport au yen, selon Takashi Ito, stratégiste actions chez Nomura Securities cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING: le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing cédait 1,38% à 84.960 yens. Selon un document des douanes américaines du 10 mai évoqué mercredi dans les médias, une cargaison de produits de sa marque phare Uniqlo a été saisie début janvier au port de Los Angeles et l'affaire fait depuis l'objet d'un contentieux.

Les douanes américaines soupçonnent qu'il s'agit de produits en coton du Xinjiang, dont l'importation est interdite aux Etats-Unis en raison de soupçons de travail forcé de la minorité musulmane ouïghoure dans cette région périphérique de la Chine. Fast Retailing conteste ces accusations.

TAKEDA ET DAIICHI SANKYO: le groupe pharmaceutique japonais Takeda prenait 0,5% à 3.787 yens. Le vaccin contre le Covid-19 de l'américain Moderna Therapeutics, dont Takeda est l'importateur et distributeur au Japon, devrait obtenir jeudi un feu vert réglementaire dans le pays et être autorisé dès vendredi par le ministère de la Santé, selon les médias locaux.

Le vaccin d'AstraZeneca devrait également être approuvé au Japon, mais son éligibilité pourrait être plus limitée en raison de son association avec des cas de thromboses graves, bien que rarissimes. Daiichi Sankyo, le partenaire japonais d'AstraZeneca, perdait 1,46% à 2.585 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se renforçait quelque peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,11 yens vers 01H40 GMT contre 109,22 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait aussi légèrement par rapport à l'euro, qui valait 132,90 yens contre 132,98 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,2180 dollar, contre 1,2175 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Au niveau du marché du pétrole, qui avait accusé de lourdes pertes mercredi, le prix du baril de brut américain WTI restait en repli jeudi matin en Asie (-0,11% à 63,29 dollars vers 01H15 GMT), tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord regagnait 0,06% à 66,70 dollars.

etb/mac/roc