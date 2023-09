La Bourse de Tokyo hésitante en matinée

Les indices de la Bourse de Tokyo évoluaient dans des directions contraires lundi en matinée, tiraillés entre l'optimisme de Wall Street vendredi et la remontée du yen, facteur de mauvais augure pour les entreprises exportatrices nippones.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,29% à 32.512,14 points vers 00H50 GMT tandis que l'indice élargi Topix avançait lui de 0,09% à 2.361,17 points.

"La robustesse du marché américain en fin de semaine dernière est un facteur positif" pour la place japonaise, mais "le yen fort est négatif", a commenté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par l'agence Bloomberg.

La devise nippone s'appréciait nettement lundi après des propos du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) Kazuo Ueda estimant que la fin de l'assouplissement monétaire dans l'archipel serait l'une des options possibles si la BoJ était confiante dans la croissance stable des prix à la consommation et des salaires.

Dans une interview publiée ce week-end par le quotidien Yomiuri, M. Ueda a estimé que la banque centrale nippone pourrait avoir assez d'éléments "d'ici la fin de l'année" pour jauger la croissance des salaires, un facteur décisif pour toute décision sur un changement de politique monétaire.

Les banques emballées par la perspective d'un resserrement

Les titres des banques japonaises progressaient, nourris par les spéculations sur une prochaine fin des taux négatifs de la BoJ: Mitsubishi UFJ Financial Group gagnait 3,25%, Sumitomo Mitsui Financial Group 4,21% et Mizuho 3,05%.

Remontée du yen

Le yen s'appréciait fortement par rapport au dollar, qui valait 146,88 yens vers 00H50 GMT contre 147,83 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise regagnait aussi du terrain face à l'euro, qui se négociait pour 157,38 yens contre 158,18 yens en fin de semaine dernière.

L'euro s'échangeait pour 1,0715 dollar contre 1,0700 dollar vendredi.

Le marché du pétrole reculait: vers 00H45 GMT le baril de WTI américain perdait 0,83% à 86,78 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,53% à 90,17 dollars.

