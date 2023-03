La Bourse de Tokyo hésitante après la frayeur Deutsche Bank

La Bourse de Tokyo avait du mal à prendre une direction claire lundi en matinée, partagée entre les nouvelles inquiétudes sur le secteur bancaire autour de Deutsche Bank et la clôture sur une note positive de Wall Street vendredi.

L'indice vedette Nikkei gravitait autour de l'équilibre (+0,05% à 27.397,90 points à 00H45 GMT) pendant que l'indice élargi Topix prenait 0,13% à 1.957,87 points.

Deutsche Bank a dévissé vendredi à la Bourse de Francfort sur fond d'une forte augmentation de ses coûts d'assurance contre le risque de défaut (CDS), ravivant les craintes sur l'ensemble du secteur bancaire européen.

La Bourse de New York est cependant parvenue à surmonter ses angoisses et a fini en hausse, ce qui apportait un certain soutien au marché tokyoïte lundi matin.

Du côté des valeurs

BANQUES DANS LE ROUGE: les valeurs bancaires japonaises faisaient les frais du regain d'anxiété sur leur secteur dans le sillage de Deutsche Bank. Vers 00H45 GMT Mitsubishi UFJ Financial Group perdait 1,04% à 821,3 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group cédait 1,32% à 5.120 yens tandis que Mizuho limitait la casse (-0,35% à 1.837 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le cours dollar/yen variait peu, un dollar s'échangeant pour 130,68 yens vers 00H45 GMT contre 130,73 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne était quasi stable elle aussi par rapport à la devise japonaise, un euro se négociant pour 140,72 yens contre 140,66 yens en fin de semaine dernière.

L'euro valait 1,0768 dollar contre 1,0760 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en hausse: vers 00H25 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,48% à 69,59 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,35% à 75,25 dollars.

etb/juf