La Bourse de Tokyo grimpe dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo était en hausse mercredi matin, dans la foulée de la clôture dans le vert de Wall Street la veille, les investisseurs se montrant rassurés par les avancées sur le front des vaccins contre le Covid-19.

L'indice vedette Nikkei prenait 1,06% à 26.746,97 points vers 01H20 GMT, pendant que l'indice élargi Topix augmentait de 0,64% à 1.770,08 points.

"Les valeurs japonaises devraient monter dans le sillage de Wall Street" sur des espoirs que les vaccins seront largement disponibles prochainement, a estimé Toshiyuki Kanayama de Monex dans une note.

Wall Street avait clôturé en hausse mardi, après une première partie de séance timide, emmenant les indices Nasdaq et S&P 500 à de nouveaux records.

Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental, le jour-même où un premier vaccin a vu ses résultats validés par la revue scientifique The Lancet.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a par ailleurs dévoilé mardi un nouveau plan d'aide à l'économie nippone de plus de 580 milliards d'euros pour "protéger les vies et les moyens de subsistance de la population, ainsi que l'emploi et l'activité économique".

- Du côté des valeurs -

L'AERIEN PREND DE L'ALTITUDE: les titres des principales compagnies aériennes japonaises ANA (+2,74% à 2.374 yens) et JAL (+2,58% à 1.981 yens) avaient le vent en poupe. Le gouvernement japonais, qui souhaite prolonger jusqu'à juin prochain sa campagne controversée de soutien au secteur touristique local consistant à financer directement des rabais sur les voyages et les séjours des Japonais dans l'Archipel, aurait prévu un budget de 300 milliards de yens (2,4 milliards d'euros) à cet effet, a rapporté mardi le quotidien Asahi.

- Du côté des devises et du pétrole -

Le dollar était stable face au yen, à 104,16 yens vers 01H20 GMT, comme mardi à 21H00 GMT.

L'euro évoluait également peu vis-à-vis de la monnaie japonaise, se négociant pour 126,14 yens contre 126,07 yens la veille.

La monnaie européenne valait par ailleurs 1,2110 dollar, contre 1,2104 dollar mardi.

Les prix du pétrole étaient en petite hausse mercredi matin en Asie, après avoir terminé la veille en ordre dispersé alors que les investisseurs restaient attentifs à la situation sanitaire mondiale.

Vers 01H10 GMT, le prix du baril de brut américain WTI prenait 0,15% à 45,67 dollars et celui du baril de Brent montait de 0,29% à 48,93 dollars.

