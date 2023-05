La Bourse de Tokyo grimpe dans la foulée de Wall Street

La Bourse de Tokyo progressait vigoureusement jeudi en matinée dans la foulée de la clôture en nette hausse de Wall Street la veille, mue par l'espoir d'un accord aux Etats-Unis sur le plafond de la dette américaine.

L'indice vedette Nikkei gagnait 1,83% à 30.643,45 points vers 00H25 GMT et l'indice élargi Topix prenait 1,33% à 2.161,96 points.

Le président américain Joe Biden s'est dit mercredi "confiant" dans l'obtention d'un accord sur le plafond de la dette, assurant qu'un défaut de paiement des Etats-Unis sera évité, tandis que le chef de file des républicains à la Chambre des représentants s'est déclaré "optimiste sur la capacité à travailler ensemble".

La Bourse de Tokyo était aussi soutenue par la dépréciation du yen face au dollar, un mouvement de change positif pour les résultats à l'étranger des groupes nippons exportateurs.

Du côté des valeurs

SONY: le géant de l'électronique et du divertissement Sony voyait son titre bondir de 4,69% à 13.500 yens après son annonce la veille d'un massif rachat de 25 millions de ses propres actions à partir de jeudi, pour un montant maximal de 200 milliards de yens (1,3 milliard d'euros).

NINTENDO: le titre Nintendo gagnait 1,87% à 6.036 yens. Le pionnier japonais du jeu vidéo a annoncé mercredi que le dernier épisode de sa saga de jeux d'aventure-action Zelda, intitulé "Tears of the Kingdom", s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en trois jours après sa sortie vendredi dernier, devenant le jeu le plus rapidement vendu de la série, qui devrait ainsi doper les résultats de Nintendo sur son premier trimestre 2023/24 (avril-juin).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait par rapport au dollar, qui valait 137,64 yens après 00H20 GMT contre 137,68 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise refluait légèrement par rapport à l'euro, qui se négociait pour 149,18 yens contre 149,25 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, un euro s'échangeant pour 1,0839 dollar contre 1,0840 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en recul: vers 00H15 GMT le baril de WTI américain reculait de 0,25% à 72,65 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord de 0,27% à 76,75 dollars.

mac/tmt