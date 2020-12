La Bourse de Tokyo freinée par le regain de la pandémie au Japon

La Bourse de Tokyo était en petite forme vendredi en matinée, lestée par l'aggravation de la pandémie au Japon, qui contrebalançait l'effet des gains de Wall Street la veille et les espoirs d'un accord sur un nouveau plan de relance américain.

L'indice vedette Nikkei stagnait (-0,07% à 26.788,86 points) vers 01H10 GMT, tandis que l'indice élargi Topix grimpait timidement (+0,14% à 1.795,17 points).

Plus de 3.200 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés jeudi au Japon, un nouveau record quotidien pour le pays. Les autorités déconseillent à la population de voyager pendant la période des congés de fin d'année et du Nouvel An, et appellent à redoubler de prudence, ce qui devrait encore peser sur la consommation dans le pays.

La baisse des prix à la consommation s'est d'ailleurs encore accélérée en novembre (-0,9% sur un an), un quatrième mois de repli et leur plus fort recul mensuel en dix ans.

Les investisseurs à Tokyo attendent l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) en milieu de journée.

Nombre d'observateurs s'attendent à ce que l'institution annonce une nouvelle prolongation de ses mécanismes exceptionnels de prêts à taux zéro aux entreprises, instaurés depuis le printemps dernier pour les aider à faire face à la crise.

Du côté des valeurs

SONY GRIMPE ENCORE: le titre Sony continuait d'être particulièrement dynamique comme la veille, où il a dépassé le seuil des 10.000 yens pour la première fois depuis le début des années 2000.

L'action Sony grimpait encore de 4,48% à 10.475 yens, continuant de profiter des attentes élevées des investisseurs sur les ventes de sa nouvelle console PlayStation 5 sur la période des fêtes de fin d'année.

En revanche le titre Nintendo, qui avait bondi de près de 7% jeudi, refluait légèrement (-0,35% à 67.360 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait très légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 103,25 yens après 01H00 GMT contre 103,11 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était stable par rapport à l'euro, lequel valait 126,51 yens contre 126,49 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,2253 dollar, faiblissant par rapport à la veille 21H00 GMT (1,2268 dollar).

Après avoir encore progressé jeudi sur fond des espoirs autour d'un possible accord sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis, le marché du pétrole faisait une pause vendredi matin en Asie.

Vers 01H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait ainsi 0,1% à 48,35 dollars.

etb/mac/roc