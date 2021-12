La Bourse de Tokyo finit sur un rebond après deux séances pessimistes

La Bourse de Tokyo a nettement rebondi mardi, les investisseurs cherchant à réaliser de bonnes affaires après deux séances de forte baisse causée par les inquiétudes sanitaires liées au variant Omicron du Covid-19 et à la politique monétaire américaine.

L'indice vedette Nikkei a gagné 2,08% à 28.517,59 points et l'indice élargi Topix 1,47% à 1.969,79 points.

"Les valeurs japonaises avaient surréagi aux nouvelles de la propagation du variant du coronavirus", a commenté Tatsushi Maeno de Okasan Asset Management.

"Même si le nombre d'infections au Japon va sans doute croître à nouveau, sur le long terme l'économie se dirige vers la reprise et il est inutile d'être pessimiste", a-t-il ajouté, cité par Bloomberg.

Les Bourses chinoises étaient également en hausse: l'indice Hang Seng de Hong Kong gagnait 1,2% peu avant la clôture, et Shanghai et Shenzhen progressaient quasiment dans les mêmes proportions.

Du côté des valeurs

SONY TISSE SA TOILE: le nouvel épisode cinématographique des aventures de Spider-Man, "No Way Home", collaboration entre Sony (+0,85% à 13.555 yens) et Marvel, a réalisé la troisième meilleure sortie de l'histoire en Amérique du Nord avec des recettes de 253 millions de dollars sur le week-end, la meilleure sortie jamais réalisée par les studios Sony, selon le site Deadline, et une excellente nouvelle pour l'industrie du cinéma, durement éprouvée par la pandémie de Covid-19.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen perdait du terrain face au dollar, à raison d'un dollar pour 113,73 yens vers 07H00 GMT contre 113,61 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, qui valait 128,25 yens contre 128,13 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,1277 dollar, contre 1,1279 dollar lundi.

Le marché du pétrole était dans le vert: vers 06H50 GMT le prix du baril américain de WTI progressait de 1,28% à 69,49 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,92% à 72,18 dollars.

mac/spi