La Bourse de Tokyo finit stable, freinée par des prises de bénéfices

La Bourse de Tokyo a clôturé quasiment à l'équilibre lundi, ses gains récoltés en matinée dans le sillage de Wall Street et d'un cours favorable du yen face au dollar ayant été annulés par des prises de bénéfices.

L'indice vedette Nikkei, qui avait connu trois séances de repli d'affilée, a terminé sur une infime progression de 0,02% à 23.821,11 points, tandis que l'indice élargi Topix a au contraire reculé de 0,21% à 1.729,42 points.

L'indice Nikkei avait démarré plus nettement dans le vert lundi matin, soutenu par les nouveaux sommets atteints vendredi à la Bourse de New York, sur fond d'optimisme persistant sur les relations commerciales sino-américaines ainsi que sur la forme de l'économie américaine.

Cependant les gains à Tokyo ont été limités par des prises de bénéfices à l'approche des fêtes de fin d'année, a relevé Toshikazu Horiuchi, un courtier de IwaiCosmo Securities interrogé par l'AFP.

Du côté des valeurs

Le secteur pharmaceutique a été le plus en vue sur le Nikkei, tandis que la plupart des autres secteurs ont reculé, notamment la distribution de gaz et d'électricité, les matériaux et l'immobilier.

LA POSTE TOUJOURS EMPÊTRÉE DANS UN SCANDALE: les titres de la filiale d'assurance de la Poste japonaise, Japan Post Insurance, et de sa maison mère Japan Post Holdings ont été scrutés alors que les deux sont au coeur d'un scandale de mauvaises pratiques commerciales, une enquête interne ayant montré l'existence de contrats conclus de façon peu orthodoxe avec près de 13.000 souscripteurs. Japan Post Insurance a cédé 0,31% à 1.901 yens et Japan Post Holdings a lâché 0,48% à 1.034 yens.

RÉPIT POUR JAPAN DISPLAY: l'action du fabricant d'écrans de smartphones, en difficulté financière, s'est distinguée par une hausse de 1,29% à 78 yens, alors que les banques ont accepté de lui accorder l'extension d'une ligne de crédit qui arrivait prochainement à échéance.

UNIZO, LES EMPLOYÉS SE MOBILISENT: le titre du groupe d'immobilier et d'hôtels Unizo a bondi de 5,3% à 5.160 yens. Le groupe, qui a attiré les convoitises de plusieurs fonds ces derniers mois, s'est exprimé dimanche en faveur d'une offre de reprise par ses propres employés, en partenariat avec le fonds Lone Star, à un prix par action de 5.100 yens, supérieur aux précédentes enchères.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar s'appréciait face au yen, valant 109,4 yens vers 07H00 GMT contre 109,30 yens vendredi à la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons, une évolution qui encourage les achats d'actions de groupes nippons exportateurs.

La monnaie japonaise remontait en revanche un peu face à l'euro, qui valait 121,26 yens vers 07H00 GMT, contre 121,5 yens en fin de séance vendredi.

La monnaie européenne progressait légèrement face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1084 dollar contre 1,1078 vendredi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole ont reculé lundi en Asie: vers 06H55 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,51% à 60,13 dollars et le tarif du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,36% à 65,9 dollars.

etb-si/nas