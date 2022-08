La Bourse de Tokyo finit proche de l'équilibre

La Bourse de Tokyo a fait du surplace vendredi, en partie soutenue par des indicateurs américains positifs et la baisse du yen mais ayant globalement préféré jouer la prudence.

L'indice vedette Nikkei a fini la séance stable (-0,04% à 28.930,33 points) mais a tout de même progressé de 1,3% sur l'ensemble de la semaine. L'indice élargi Topix a gagné vendredi 0,2% à 1.994,52 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng bougeait peu lui aussi (-0,2% vers 06H30 GMT).

La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, mais sans grande conviction non plus, grâce à deux bonnes surprises d'ordre macroéconomique aux Etats-Unis: un chiffre des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage inférieur aux attentes et le retour dans le vert d'un indice régional d'activité industrielle en août.

Les marchés d'actions mondiaux devraient avoir du mal à opter pour une tendance claire avant la grand-messe annuelle des Banques centrales au symposium de Jackson Hole (Wyoming) la semaine prochaine, a rappelé vendredi Okasan Online Securities dans une note.

Le suspense reste notamment entier sur l'ampleur des prochaines hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Du côté des valeurs

ASAHI CONFIANT: dans un entretien à l'agence Bloomberg, Atsushi Katsuki, le directeur général du brasseur japonais Asahi Group Holdings (+0,71% à 4.794 yens) s'est montré confiant concernant les résultats financiers de la firme l'an prochain grâce à ses augmentations des prix dans le contexte inflationniste général.

"Il n'y a pas de raison de craindre une récession", a affirmé M. Katsuki. Dans le secteur des boissons alcoolisées, "si les dépenses luxueuses chutent, la demande se tourne vers la bière".

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole repartaient vendredi en baisse: vers 06H40 GMT le baril de WTI américain cédait 0,83% à 89,75 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,7% à 95,91 dollars.

En ce qui concerne les devises, le dollar montait à 136,29 yens vers 06H50 GMT contre 135,89 yens jeudi à 21H00 GMT, et l'euro cotait 137,45 yens contre 137,08 yens la veille.

Par ailleurs, un euro s'échangeait pour 1,0083 dollar, contre 1,0087 dollar jeudi à 21H00 GMT.

