La Bourse de Tokyo finit en trombe, regonflée d'optimisme

La Bourse de Tokyo a fini jeudi en forte hausse, soutenue par plusieurs facteurs favorables dont un reflux des inquiétudes des investisseurs sur l'épidémie de coronavirus et une réduction des droits de douane de la Chine sur des importations américaines.

L'indice vedette Nikkei a ainsi clôturé en hausse de 2,38% à 23.873,59 points, tandis que l'indice élargi Topix a gagné 2,07% à 1.736,98 points.

La Bourse de Tokyo avait été bien orientée dès le début de la séance, soutenue par de nouveaux records de Wall Street la veille, sur fond d'une diminution des craintes face à l'épidémie du coronavirus en Chine et de chiffres solides de l'emploi aux Etats-Unis.

Mais les gains à Tokyo ont encore accéléré dans l'après-midi quand la Chine a annoncé la réduction de moitié de ses droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations américaines, à compter du 14 février.

Cette mesure, qui intervient un mois après la signature d'une trêve dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, "vise à promouvoir un développement sain et stable des relations économiques et commerciales sino-américaines", ont fait valoir les autorités chinoises.

La baisse généralisée des inquiétudes a fait baisser le yen par rapport au dollar et à l'euro, un mouvement favorable pour les groupes exportateurs nippons.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei ont fini dans le vert, surtout les matériaux, la santé, les biens de consommation durables ainsi que les valeurs pétrolières et industrielles.

TOYOTA RELÈVE SES PRÉVISIONS: l'action Toyota a nettement accéléré en fin de séance pour finir sur un gain de 2,58% à 7.914 yens. Le géant automobile a notamment relevé jeudi ses prévisions de bénéfice net et de bénéfice opérationnel pour son exercice 2019/20, grâce à une nouvelle performance solide et supérieure aux attentes au troisième trimestre.

Les autres valeurs automobiles japonaises ont aussi nettement grimpé, à l'instar de Honda (+3,09% à 2.937 yens) et Nissan (+1,92% à 604 yens).

L'ÉLECTRONIQUE EN VUE: les valeurs japonaises du secteur de l'électronique ont pleinement profité de la baisse du yen, du reflux des inquiétudes des investisseurs sur le coronavirus et d'espoirs de nouvelles mesures de soutien de Pékin à l'économie chinoise. Sony, qui avait reculé mercredi, a notamment rebondi de 2,43% à 7.845 yens, Alps Alpine a pris 4,6% à 2.003 yens et TDK 4,23% à 12.320 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen refluait face au dollar: vers 06H40 GMT un dollar s'échangeait pour 109,93 yens, contre 109,41 yens la veille après la fermeture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise s'affaiblissait aussi par rapport à l'euro, qui valait 120,90 yens jeudi contre 120,73 yens la veille.

La monnaie européenne était stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0998 dollar, comme la veille à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient déjà rebondi mercredi après quatre séances de baisse d'affilée, ont poursuivi leur hausse jeudi en Asie: après 06H30 GMT le baril de brut américain WTI gagnait 2,25% à 51,89 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 1,86% à 56,31 dollars.

etb/lth