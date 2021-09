La Bourse de Tokyo finit en recul pour le 4ème jour d'affilée

La Bourse de Tokyo a terminé jeudi dans le rouge pour une quatrième séance de suite, toujours préoccupée par l'inflation aux Etats-Unis et des négociations tendues au Congrès américain, qui ont largement éclipsé l'actualité politique japonaise.

L'indice vedette Nikkei a fini en retrait de 0,31% à 29.452,66 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,4% à 2.030,16 points.

Les investisseurs sont restés soucieux quant à l'éventualité d'un resserrement monétaire plus rapide qu'escompté aux Etats-Unis, face à une inflation élevée entretenue par les pénuries dues aux perturbations industrielles causées par la pandémie et la hausse des prix de l'énergie et de matières premières.

Le marché tokyoïte a aussi été prudent en raison des négociations difficiles au Congrès américain, qui doit absolument approuver d'ici jeudi soir minuit un mini-budget d'urgence pour éviter à court terme une paralysie de l'administration fédérale ("shutdown"), en attendant de trouver un accord sur le plafond de la dette américaine d'ici le 18 octobre.

Au Japon, la victoire du modéré Fumio Kishida mercredi à l'élection du parti au pouvoir, en attendant d'être investi par le Parlement au poste de Premier ministre lundi prochain, n'a guère influé sur la Bourse de Tokyo qui avait déjà misé sur ce scénario ces derniers jours.

M. Kishida, qui promet une continuité de la politique de relance économique japonaise, est plutôt bien vu par les investisseurs. Certains redoutent toutefois qu'à sa tête, le Parti libéral-démocrate (PLD) "ne change pas" et qu'à force de vouloir écouter tout le monde "rien ne sera fait".

Du côté des marchés chinois, Hong Kong était en baisse également (-0,33% vers 06H30 GMT), mais Shanghai et surtout Shenzhen ont nettement rebondi après leurs lourdes pertes de la veille.

Du côté des valeurs

SBI-SHINSEI, LE FEUILLETON CONTINUE: le groupe financier japonais SBI Holdings (-0,32% à 2.761 yens) a accepté mercredi à contrecoeur de prolonger la durée de son offre publique d'achat sur son compatriote Shinsei Bank (-0,31% à 1.874 yens), à la demande de ce dernier, qui voit ce projet d'un mauvais oeil. L'offre de SBI, désireux de monter à 48% du capital de Shinsei contre 19% actuellement en déboursant environ 850 millions d'euros, court désormais jusqu'au 8 décembre.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se stabilisait face au dollar, qui valait 111,93 yens vers 07H00 GMT contre 111,96 yens la veille à 21H00 GMT, mais la monnaie japonaise avait sensiblement baissé face au billet vert dans la journée de mercredi.

Le cours euro/yen variait lui aussi très peu, à raison d'un euro pour 129,88 yens contre 129,85 yens la veille à la fin des échanges mondiaux.

L'euro se négociait pour 1,601 dollar, contre 1,1598 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole restait indécis, après avoir évolué en dents de scie mercredi: vers 06H50 GMT le prix du baril de WTI américain glissait de 0,08% à 74,77 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,22% à 78,47 dollars.

