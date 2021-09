La Bourse de Tokyo finit en petite hausse, la baisse du yen aidant

Malgré une série de vents contraires et un départ dans le rouge, la Bourse de Tokyo a encore légèrement progressé lundi, aidée notamment par la baisse du yen face au dollar, un mouvement de change favorable pour le marché nippon.

L'indice vedette Nikkei a grappillé 0,22% à 30.447,37 points, et l'indice élargi Topix a pris 0,29% à 2.097,71 yens.

Les deux indices avaient pourtant démarré dans le rouge, les investisseurs ayant été grandement tentés de prendre des bénéfices après trois semaines de forte progression du marché.

La Bourse de Tokyo a particulièrement grimpé depuis l'annonce fin août du prochain départ de l'impopulaire Premier ministre japonais Yoshihide Suga, qui a renoncé à se représenter à la présidence de son parti lors d'une élection interne le 29 septembre.

Mais l'effet dopant lié à l'actualité politique japonaise est en train de faiblir, et Wall Street avait reculé vendredi face à une résurgence des craintes sur l'inflation américaine. Par ailleurs, certaines Bourses chinoises accusaient lundi le coup de spéculations sur un nouveau tour de vis réglementaire de Pékin sur la tech.

L'indice Hang Seng de Hong Kong surtout lâchait plus de 2% vers 06H20 GMT, mais les pertes étaient beaucoup plus limitées à Shenzhen et Shanghai évoluait en petite hausse.

Du côté des valeurs

TOYOTA EN SOUFFRANCE: le titre Toyota a lâché 1,64% à 9.795 yens. Affecté notamment par des pénuries de pièces détachées liées à la crise sanitaire faisant rage en Asie du Sud-Est, le géant automobile nippon a abaissé vendredi son objectif de production de véhicules sur son exercice en cours 2021/22 (clos au 31 mars prochain), passé de 9,3 à 9 millions d'unités. Toyota a aussi évoqué l'impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Cela n'a pas non plus fait les affaires de son principal équipementier, son compatriote Denso (-1,95% à 7.827 yens). Toyota a cependant maintenu son objectif de bénéfice opérationnel annuel, soulignant que la demande pour ses véhicules restait élevée, malgré les difficultés au niveau de la production.

LA DÉFENSE RECHERCHÉE: les valeurs japonaises du secteur de la défense ont profité de tirs d'essai ce week-end par la Corée du Nord d'un "nouveau missile de croisière longue portée" selon l'agence d'Etat KCNA. Le fabricant nippon d'armes à feu Howa Machinery a notamment gagné 1,28% à 867 yens. Ishikawa Seisakusho, un groupe industriel qui fabrique notamment des mines sous-marines, a vu son titre progresser de 1,72% à 1.707 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se repliait par rapport au dollar, qui s'échangeait pour 110,14 yens vers 07H10 GMT contre 109,94 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait en revanche vis-à-vis de l'euro, qui valait 129,70 yens contre 129,88 yens en fin de semaine dernière.

L'euro faiblissait aussi nettement par rapport au billet vert, descendant à 1,1775 dollar contre 1,1814 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole continuait sur la lancée de ses gains élevés en fin de semaine dernière: vers 07H00 GMT le cours du baril de WTI américain gagnait 0,72% à 70,22 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,7% à 73,43 dollars.

etb/nth