La Bourse de Tokyo finit en petite hausse, Hong Kong en net repli

La Bourse de Tokyo a clôturé lundi en légère progression, quelque peu soutenue par les timides gains de Wall Street vendredi dernier, tandis que la Bourse de Hong Kong était victime des nouvelles inquiétudes liées au Covid-19 en Chine.

L'indice vedette Nikkei à Tokyo a gagné 0,16% à 27.944,79 points et l'indice élargi Topix a pris 0,28% à 1.972,57 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng lâchait 1,65% vers 06H30 GMT, alors que la Chine a annoncé dimanche un décès lié au Covid-19, le premier dans le pays depuis le mois de mai.

La recrudescence du nombre d'infections en Chine douchait les espoirs d'un assouplissement prochain de la stricte politique sanitaire du pays, où confinements locaux, quarantaines et dépistages continuent d'être imposés à grande échelle.

Du côté des valeurs

LES "SOGO SHOSHA" CHOUCHOUTÉES PAR WARREN BUFFETT: les titres des cinq principales maisons japonaises de négoce ("Sogo shosha"), des sociétés actives dans le commerce international tout en investissant dans une multitude de secteurs dont l'énergie, ont été portées par l'augmentation des parts de leur actionnaire commun Berkshire Hathaway, la holding du célèbre investisseur américain Warren Buffett.

Berkshire Hathaway avait pris 5% du capital de chacune de ces sociétés en 2020 et détient désormais plus de 6% de chacune d'elles, selon des documents financiers publiés lundi.

Mitsubishi Corp a ainsi grimpé de 2,23% à 4.445 yens, Marubeni de 2,08% à 1.494,5 yens, Sumitomo Corp de 1,24% à 2.197 yens et Itochu de 0,95% à 4.210 yens. Les gains de Mitsui & Co ont été plus marginaux (+0,18% à 3.843 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar s'appréciait par rapport au yen, un dollar valant 140,60 yens après 06H20 GMT contre 140,37 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro baissait un peu face à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 144,61 yens contre 144,93 yens en fin de semaine dernière.

La devise européenne descendait par ailleurs à 1,0283 dollar contre 1,0325 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en repli, pénalisé par les inquiétudes sur la crise sanitaire en Chine: après 06H00 GMT le baril de WTI américain cédait 0,65% à 79,56 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,58% à 87,11 dollars.

etb/mac/nth