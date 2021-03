La Bourse de Tokyo finit en petite hausse, carton plein pour Rakuten

La Bourse de Tokyo a terminé lundi dans le vert, à l'orée d'une semaine s'annonçant ponctuée par les réunions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque du Japon, tandis que le titre Rakuten a flambé.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,17% à 29.766,97 points et l'indice élargi Topix a grimpé plus nettement (+0,91% à 1.968,73 points).

Wall Street avait terminé vendredi sur une note mitigée, sur fond d'une remontée du taux obligataire américain à dix ans. Les regards se tournent désormais vers la Fed qui se réunit mardi et mercredi, bien qu'aucune décision ne soit attendue de la part de l'institution qui a déjà estimé qu'il lui en faudrait plus pour resserrer sa politique monétaire.

La Banque du Japon doit présenter vendredi ses conclusions d'un passage en revue de ses outils de politique monétaire. Des spéculations sur le sujet agitent les investisseurs à Tokyo depuis plusieurs semaines, mais la BoJ semble plutôt se diriger vers des ajustements a minima.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était proche de l'équilibre tandis que l'indice composite de Shanghai perdait 1,2% et celui de Shenzhen plus de 2,3%, sur fond d'inquiétudes sur un nouveau tour de vis de Pékin sur les groupes technologiques chinois.

Du côté des valeurs

LA FOLLE ASCENSION DE RAKUTEN: le groupe japonais de e-commerce Rakuten s'est envolé de 24,09% à 1.545 yens, après avoir déjà bondi de 8,6% vendredi.

En cause, l'arrivée à son capital de Japan Post Holdings, du chinois Tencent et de l'américain Walmart pour un total de 242 milliards de yens (1,85 milliard d'euros), annoncée en fin de semaine dernière.

Le gros va provenir de Japan Post (+2,48% à 1.051 yens), qui va ainsi prendre 8,3% du capital de Rakuten. Les deux groupes ont par ailleurs noué une large alliance opérationnelle au Japon, aussi bien dans la logistique que dans les services en ligne et la téléphonie mobile.

NINTENDO SERAIT CONFIANT POUR SON PROCHAIN EXERCICE: le titre Nintendo a progressé de 1,59% à 61.620 yens. Selon l'agence Bloomberg, qui a interrogé des partenaires et des fournisseurs du groupe, Nintendo prévoit des ventes de sa console Switch stables voire en légère hausse pour son exercice 2021/22 qui va démarrer le 1er avril, après un exercice 2020/21 record.

Le groupe devrait lancer en cours d'exercice une nouvelle version de la Switch, ce qui devrait l'aider à doper ses ventes, y compris dans les jeux vidéo associés.

XIAOMI N'EST PLUS NON GRATA: le fabricant chinois de smartphones Xiaomi bondissait de plus de 7% lundi à Hong Kong, les investisseurs fêtant la décision d'un juge américain de retirer le groupe d'une liste noire sur laquelle l'avait placé l'administration Trump au nom d'intérêts de sécurité nationale.

L'interdiction faite aux investisseurs américains d'acheter des actions Xiaomi a ainsi été suspendue, du moins provisoirement, en attendant une décision de justice sur le fond.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen reculait face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,26 yens à 07H00 GMT contre 109,03 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était quasi inchangé, à raison d'un euro pour 130,36 yens contre 130,32 yens vendredi.

L'euro descendait à 1,1931 dollar, contre 1,1953 dollar vendredi.

Le marché du pétrole était en rebond: vers 06H50 GMT, le prix du baril américain de WTI remontait de 0,75% à 66,10 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,68% à 69,69 dollars.

etb/oaa