La Bourse de Tokyo finit en nette hausse, satisfaite de la BoJ

La Bourse de Tokyo a terminé largement dans le vert lundi, soulagée par la Banque du Japon (BoJ) qui a encore dopé lundi ses programmes de rachats d'actifs, ce qui a fait baisser le yen par rapport au dollar.

L'indice vedette Nikkei a bondi de 2,7% à 19.782,22 points, tandis que l'indice élargi Topix a pris 1,83% à 1.447,25 points.

Les annonces de la BoJ "étaient largement anticipées mais elles ont été accueillies comme une bonne nouvelle" a commenté Toshikazu Horiuchi, un courtier chez IwaiCosmo Securities interrogé par l'AFP.

L'institution monétaire japonaise ne va plus se fixer de limite pour ses rachats d'obligations publiques. Elle a aussi nettement étendu son plafond annuel pour ses rachats de titres de dette d'entreprises à court et long terme, et assoupli ses conditions de prêts aux entreprises via un dispositif mis en place le mois dernier.

La Bourse de Tokyo a aussi profité des espoirs de reprise prochaine de l'activité économique aux Etats-Unis ainsi que du reflux de la pandémie en Europe, qui amorce un déconfinement progressif.

Du côté des valeurs

La quasi-totalité des secteurs d'activité sur le Nikkei ont terminé en hausse, surtout les nouvelles technologies et l'électronique, l'industrie et l'immobilier. Seuls les distributeurs d'énergie ont fini en repli.

TAKEDA EN FORME: le titre du géant pharmaceutique japonais Takeda s'est apprécié de 5,2% à 3.986 yens, après avoir déjà gagné plus de 2% vendredi. Selon le quotidien économique Nikkei, le groupe envisage de vendre son activité japonaise de médicaments sans ordonnance (OTC) dont le prix pourrait s'élever à 400 milliards de yens (3,4 milliards d'euros). Sollicitée par l'AFP, une porte-parole du groupe n'a pas fait de commentaire.

Takeda a par ailleurs annoncé vendredi la vente d'un portefeuille de médicaments et de deux usines en Europe au groupe danois Orifarm pour 670 millions de dollars. Depuis son rachat colossal du laboratoire irlandais Shire début 2019, le groupe se déleste régulièrement d'actifs qu'il ne considère plus comme stratégiques, afin de réduire son niveau d'endettement.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise reculait face au dollar, un mouvement de change favorable aux groupes exportateurs nippons. Vers 07H00 GMT un dollar valait 107,16 yens, contre 107,51 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait en revanche face au yen, à raison d'un euro pour 116,20 yens contre 116,36 yens vendredi, tout en progressant face au dollar: un euro s'échangeait pour 1,0844 dollar, contre 1,0823 dollar vendredi.

Les cours du pétrole, qui avaient connu un répit vendredi après une semaine épouvantable, rechutaient lourdement lundi, sur fond de craintes persistantes d'un risque de saturation des capacités de stockage d'or noir, alors que la demande mondiale est en berne.

Peu avant 07H00 GMT le baril de brut américain WTI dévissait de 15,35% à 14,34 dollars, tandis que le baril de Brent londonien cédait 6,44% à 20,06 dollars.

