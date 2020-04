La Bourse de Tokyo finit en net repli, rumeurs sur la santé de Kim Jong Un

Déstabilisée dès son ouverture mardi à cause de l'écroulement des prix du pétrole américain la veille, la Bourse de Tokyo a encore creusé ses pertes dans la journée, sur fond de rumeurs sur la santé du leader nord-coréen Kim Jong Un.

L'indice vedette Nikkei a clôturé en baisse de 1,97% pour terminer à 19.280,78 points. L'indice élargi Topix a quant à lui perdu 1,15% à 1.415,89 points.

Un média sud-coréen en ligne a rapporté que Kim Jong Un aurait été récemment opéré pour des problèmes cardio-vasculaires, ce qui a déclenché un torrent de spéculations. La chaîne américaine CNN a aussi indiqué que Washington se renseignait sur le sujet.

Sensible aux risques géopolitiques dans la région, le marché tokyoïte "a réagi négativement" à ces informations, bien que non confirmées et minimisées par les autorités sud-coréennes, a commenté Yoshihiro Ito, stratégiste en chef chez Okasan Online Securities.

La Bourse de Tokyo a aussi été décontenancée par l'effondrement du baril de brut américain WTI, dont les contrats pour livraison en mai, qui expiraient ce mardi, sont descendus lundi à des prix négatifs faute de demande en raison de la pandémie de Covid-19, du jamais vu.

Effrayée par ce signe d'une activité économique au point mort et d'une tendance déflationniste, Wall Street, dont la clôture donne généralement le ton de l'ouverture à Tokyo le lendemain, avait terminé en nette baisse lundi.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei ont fini mardi dans le rouge. Les nouvelles technologies, les biens de consommation durables comme l'automobile et l'habillement ainsi que les télécoms ont signé les plus fortes baisses.

ANA, AVERTISSEMENT SUR RÉSULTATS: le titre de la compagnie aérienne ANA Holdings a très peu reculé (-0,32% à 2.475 yens), malgré l'avertissement sur résultats du groupe publié la veille.

En raison de la pandémie de Covid-19 qui paralyse son activité, ANA prévoit notamment une chute de 75% de son bénéfice net sur son exercice annuel écoulé 2019/20 (clôt au 31 mars). Le marché n'a toutefois pas été surpris par cette annonce, et l'action ANA a déjà perdu 30% de sa valeur depuis le début de l'année.

NINTENDO VEUT DOPER SA PRODUCTION DE SWITCH: l'action Nintendo a résisté à la morosité ambiante (+0,21% à 46.030 yens). Selon le quotidien économique Nikkei, le groupe veut augmenter de 10% cette année la production de sa console de jeux vidéo Switch, afin de répondre à la hausse de la demande liée aux mesures de confinements dans de nombreux pays face à la pandémie.

D'un autre côté, la crise sanitaire perturbe aussi actuellement la chaîne de fabrication de la Switch, produite par des sous-traitants de Nintendo en Asie, ce qui pourrait rendre un tel objectif difficile à atteindre.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,47 yens peu avant 07H00 GMT contre 107,62 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se renforçait aussi face à l'euro, lequel s'échangeait pour 116,49 yens contre 116,91 yens la veille.

Un euro valait par ailleurs 1,0839 dollar, contre 1,0862 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le cours du baril de brut américain WTI est repassé en territoire positif mardi matin en Asie. Mais il valait à peine 0,1 dollar vers 06H36 GMT, après avoir terminé la veille à New York à -37,63 dollars.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord baissait quant à lui de 3,6% à 24,65 dollars vers 06H50 GMT, après avoir déjà chuté de 9% la veille.

etb/