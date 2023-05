La Bourse de Tokyo finit en net repli, Hong Kong chute après des indicateurs chinois décevants

La Bourse de Tokyo a reculé mercredi et Hong Kong accusait des pertes encore plus lourdes alors que des indices d'activité en Chine ont déçu et que le feuilleton angoissant de la dette américaine n'est toujours pas définitivement réglé.

L'indice vedette Nikkei a abandonné 1,41% à 30.887,88 points et l'indice élargi Topix a perdu 1,32% à 2.130,63 points.

La Bourse de Hong Kong était encore plus morose, lâchant 2,47% à 06H50 GMT.

L'activité manufacturière en Chine a connu en mai un repli pour le deuxième mois consécutif, selon des données publiées mercredi, et alors que les analystes tablaient sur une hausse.

L'indicateur d'activité dans les services a lui aussi reculé en mai dans le pays, confirmant une reprise économique beaucoup plus laborieuse que prévu.

Fusion entre poids lourds nippons

L'action du constructeur japonais de camions et bus Hino a décollé (+12,29% à 621 yens) après l'annonce la veille de son projet de fusion entre égaux avec son compatriote Mitsubishi Fuso (non coté, appartenant à l'allemand Daimler Truck) en vue de créer un géant nippon des véhicules utilitaires compétitif au niveau mondial.

En revanche l'action de Toyota, la maison-mère de Hino, n'en a pas profité (-1,62% à 1.908,5 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se raffermissait par rapport au dollar, qui valait 139,36 yens vers 06H45 GMT contre 139,79 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro se négociait pour 148,92 yens contre 150,06 yens la veille, et la monnaie européenne descendait à 1,0684 dollar (-0,45%).

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain baissait de 0,29% à 69,26 dollars vers 06H40 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,33% à 73,30 dollars.

