La Bourse de Tokyo finit en net repli, craintes sur l'économie mondiale

La Bourse de Tokyo a reculé lundi pour une troisième séance d'affilée, les investisseurs continuant d'être préoccupés par la poursuite des resserrements monétaires aux Etats-Unis et en Europe et leur impact sur l'économie réelle.

L'indice vedette Nikkei a clôturé en retrait de 1,05% à 27.237,64 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,76% à 1.935,41 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng cédait 0,77% vers 06H45 GMT, alors que les cas de Covid-19 explosent en Chine depuis l'assouplissement des restrictions sanitaires dans le pays, de quoi compliquer sa reprise économique.

La Bourse de New York avait terminé en baisse vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par des messages de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre suggérant que leur combat contre l'inflation allait durer encore longtemps.

"La faiblesse des actions américaines exerce une pression à la baisse sur les actions japonaises, et le yen fort est aussi un facteur négatif", a commenté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par l'agence Bloomberg.

La monnaie japonaise remontait lundi face au dollar après la publication ce week-end d'informations de l'agence de presse Kyodo selon lesquelles le gouvernement nippon envisagerait de réviser son objectif commun avec la Banque du Japon (BoJ) d'atteindre "aussi vite que possible" une inflation de 2% dans le pays.

Cette modification, qui interviendrait après la fin du mandat de l'actuel gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, en avril prochain, ouvrirait la voie à un ajustement de la politique monétaire ultra-accommodante que poursuit l'institution depuis près de 10 ans.

Un démenti lundi du porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno n'a pas totalement convaincu les cambistes.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: le titre du conglomérat industriel et technologique Toshiba a dégringolé de 6,86% à 4.424 yens. Selon le quotidien Nikkei, le consortium mené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP), désigné comme candidat "préférentiel" par Toshiba pour son rachat, envisagerait de revoir son offre en baisse de l'équivalent de plus d'un milliard d'euros par rapport à celle envisagée début novembre, et en deçà de la capitalisation de Toshiba à la clôture vendredi.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar reculait sensiblement par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 135,98 yens vers 06H45 GMT, contre 136,60 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro était lui quasi stable à 144,56 yens, contre 144,61 yens en fin de semaine dernière, et grimpait à 1,0629 dollar contre 1,0586 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le cours du baril de WTI américain gagnait 0,48% à 74,65 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,47% à 79,41 dollars, vers 06H40 GMT.

