La Bourse de Tokyo finit en net rebond, Wall Street et yen aidant

La Bourse de Tokyo a terminé mardi en net rebond après sa dégringolade de la veille, aidée par la hausse à Wall Street et un repli du yen ayant contrebalancé les inquiétudes toujours vives concernant les tensions dans le Golfe.

L'indice vedette Nikkei a clôturé sur un gain de 1,6% à 23.575,72 points, après avoir cédé 1,9% la veille à l'occasion de sa première séance de 2020. L'indice élargi Topix s'est apprécié de 1,62% à 1.725,05 points, faisant ainsi plus que compenser ses pertes de lundi.

Wall Street, qui donne généralement le ton lors de la séance du lendemain à Tokyo, s'est repris lundi, tandis que le yen a reflué mardi par rapport au dollar, un mouvement favorable aux valeurs exportatrices nippones.

"Le rebond des actions américaines comme le déclin du yen ont ravivé le dynamisme du marché" tokyoïte, a commenté auprès de l'AFP Yoshihiro Okumura, un gestionnaire d'actifs chez Chibagin Asset Management.

Les dissensions entre l'Iran et les Etats-Unis, déjà fortes auparavant, se sont encore intensifiées depuis l'assassinat, le 3 janvier, du général iranien Qassem Soleimani lors d'une frappe américaine à Bagdad.

Washington a menacé de lourdes représailles en retour si Téhéran mettait à exécution son intention de "venger" la mort du grand artisan de sa stratégie militaire au Moyen-Orient.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité représentés sur le Nikkei ont fini dans le vert, notamment la santé, l'immobilier et la grande distribution.

LES GROUPES PÉTROLIERS RALENTISSENT LEURS GAINS: les groupes pétroliers nippons n'ont que légèrement progressé mardi, après leur bond de la veille dans le sillage de la flambée des cours du pétrole. Idemitsu Kosan a gagné 0,16% à 3.110 yens, JXTG Holdings 0,43% à 517,1 yens et Inpex a stagné à 1.183 yens.

PHARMACIE ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN PLEINE FORME: les actions des groupes pharmaceutiques et des groupes des chaînes de commerces alimentaires ont tiré la cote: le laboratoire Otsuka, qui a annoncé un partenariat de recherche-développement dans le cancer avec le géant américain Merck & Co, a notamment gagné 2,44% à 4.917 yens.

Les gérants de supérettes FamilyMart et Seven & i Holdings ont quant à eux respectivement progressé de 2,38% à 2.586 yens et 2,29% à 3.969 yens.

L'AUTOMOBILE REDÉMARRE: les titres des constructeurs automobiles nippons, qui avaient dérapé la veille, se sont aussi requinqués: le numéro un japonais Toyota a regagné 1,98% à 7.715 yens, Honda 2,73% à 3.089 yens et Nissan 1,76% à 636,5 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen, qui s'était fortement apprécié depuis vendredi en raison des tensions dans le Golfe, déclinait mardi: vers 06H30 GMT un dollar valait 108,42 yens, contre 108,00 yens lundi à la clôture du marché.

A l'instar du billet vert, l'euro remontait aussi mardi face au yen, se négociant pour 121,28 yens après la clôture de Tokyo, contre 120,53 yens lundi vers la même heure.

L'euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1187 dollar, une valeur quasi stable par rapport à lundi 20H00 GMT (1,1191 dollar).

Après avoir bondi ces derniers jours sur fond de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, les cours du pétrole ont reflué mardi en Asie: vers 06H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,95% à 62,67 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,06% à 68,18 dollars.

