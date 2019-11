La Bourse de Tokyo finit en hausse, malgré la prudence

La Bourse de Tokyo, qui se montrait indécise lundi en matinée, a fini sur un net gain, aidée par la bonne tenue de Wall Street vendredi, même si règne une certaine prudence dans l'attente de nouveaux développements sur le volet commercial sino-américain.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a progressé de 0,49% à 23.416,76 points, tandis que l'indice élargi Topix a pris 0,24% à 1.700,72 points.

Du côté des valeurs

YAHOO JAPAN ET LINE, FUSION CONFIRMÉE: les maisons mères du portail Yahoo Japan et de la messagerie/réseau social Line ont confirmé lundi matin leur intention de placer ces deux sociétés sous une même entité.

L'information avait déjà été éventée la semaine dernière mais les actions concernées ont bougé quand même: Z Holdings (qui contrôle Yahoo Japan) a pris 1,19% à 422 yens, Line a gagné 2,18% à 5.150 yens, SoftBank (dont Z Holdings est une filiale) a perdu 0,33% à 1.503 yens mais SoftBank Group (qui coiffe SoftBank) a augmenté de 1,64% à 4.330 yens.

L'ELECTRONIQUE LOCOMOTIVE: les actions des fabricants de semi-conducteurs et autres composants ont tiré la cote, un fait qui reflète des espoirs d'avancées positives dans les négociations sino-américaines. Murata a pris 0,45% à 6.210 yens, TDK 0,53% à 11.410 yens, Alps Alpine 1,54% à 2.442 yens et le spécialiste des robots industriels Yaskawa s'est offert un gain de 1,32% à 4.220 yens. Advantest a de son côté bondi de 3,66% à 5.650 yens.

NISSAN RECULE: l'action du partenaire du constructeur français Renault a reflué de 0,11% à 680,7 yens. Un an après l'arrestation choc de Carlos Ghosn, alors patron de l'alliance, le flou continue sur la façon dont elle va être réformée pour que Nissan se relève et alors que Renault se cherche un directeur général. Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a dit dimanche souhaiter qu'"un professionnel de l'automobile" prenne les commandes du constructeur tricolore.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen faiblissait un peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,82 yens à 06H00 GMT, contre 108,58 yens vendredi après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 120,36 yens vers 06H00 GMT contre 119,71 yens en fin de semaine passée.

L'euro tendait à grimper un peu vis-à-vis du billet vert, la monnaie européenne valant 1,1060 dollar vers 06H00 GMT, contre 1,1056 dollar vendredi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient très hésitants, après avoir fini en hausse vendredi: peu après 06H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,03% à 57,74 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord baissait au contraire de 0,03% à 63,28 dollars.

