La Bourse de Tokyo finit en hausse dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Tokyo a clôturé en légère hausse jeudi dans la foulée des performances à Wall Street la veille, tandis que le candidat favori pour la succession de Shinzo Abe a confirmé mercredi vouloir inscrire son action dans la continuité.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,94% à 23.465,53 points, tandis que l'indice élargi Topix a progressé de 0,48% à 1.631,24 points.

"La moyenne du Nikkei a dépassé les 23.500 points en matinée pour la première fois depuis six mois et demi, alors que les investisseurs se réjouissaient de la montée des valeurs américaines" à la Bourse de New York la veille, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

En outre, "les gains sur les autres marchés asiatiques ont encouragé les investisseurs", a ajouté Okasan Securities.

La Bourse de Tokyo était par ailleurs de moins en moins perturbée par la course à la succession du Premier ministre nippon Shinzo Abe, dont le bras droit Yoshihide Suga est désormais le grand favori. Agé de 71 ans, M. Suga a confirmé mercredi qu'il souhaitait poursuivre les politiques clé de M. Abe s'il accédait au pouvoir.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING A GRIMPÉ AVEC LE MERCURE: le géant japonais du prêt-à-porter a annoncé mercredi un bond de 29,8% des ventes de ses magasins Uniqlo au Japon en août, portées notamment par sa ligne de vêtements pour lutter contre la chaleur et par la demande en masques contre le coronavirus. Son action a grimpé jeudi de 3,58% à 65.930 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait légèrement face au dollar: vers 07H05 GMT un dollar valait 106,25 yens contre 106,18 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait en revanche face à l'euro, lequel s'échangeait pour 125,36 yens contre 125,88 yens la veille.

La monnaie européenne faiblissait également face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1797 dollar contre 1,1855 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Longtemps indécis durant les échanges en Asie, le marché du pétrole tombait dans le rouge: vers 07H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,39% à 41,35 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,5% à 44,21 dollars.

