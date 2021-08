La Bourse de Tokyo finit en hausse avant l'emploi américain

La Bourse de Tokyo a terminé vendredi en petite progression, malgré de nouveaux records de contamination la veille au Japon, le marché ayant été soutenu d'un autre côté par l'optimisme de Wall Street avant les chiffres américains de l'emploi.

L'indice vedette Nikkei a clôturé en hausse de 0,33% à 27.820,04 points, récupérant près de 2% sur l'ensemble de la semaine écoulée. L'indice élargi Topix a lui stagné (+0,02% à 1.929,34 points).

De nouveaux records ont été battus jeudi à la Bourse de New York sur les indices Nasdaq et S&P 500, et le Dow Jones a aussi clôturé dans le vert, avant la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.

Ce facteur positif a fini par l'emporter en cours de séance sur d'autres records au Japon, inquiétants ceux-là: plus de 15.000 nouveaux cas de Covid-19 à l'échelle nationale jeudi, dont plus de 5.000 à Tokyo.

Les investisseurs ont aussi ajusté leurs positions avant un week-end de trois jours, la Bourse de Tokyo observant lundi un jour férié au Japon.

En Chine, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong était stable après 06H00 GMT, tandis que Shanghai et Shenzhen étaient en repli.

Du côté des valeurs

NINTENDO PAS AU NIVEAU: le titre Nintendo a dérapé de 7,22% à 52.410 yens à la clôture. Le groupe a publié jeudi des résultats trimestriels en forte baisse sur un an, ce qui était inévitable du fait de ses performance exceptionnelles en 2020 au début de la pandémie et des confinements dans le monde, qui avaient stimulé la demande pour les consoles et jeux vidéo. Mais Nintendo n'a pas relevé ses prévisions 2021/22, qui étaient pourtant déjà modestes.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, lequel valait 109,81 yens vers 06H20 GMT contre 109,77 yens la veille à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen bougeait peu également, un euro se négociant pour 129,86 yens contre 129,91 yens la veille.

L'euro perdait du terrain face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1824 dollar contre 1,1834 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole remontaient après avoir baissé en début de séance à Tokyo: vers 06H15 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,45% à 69,40 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,49% à 71,64 dollars.

etb/rhl