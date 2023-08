La Bourse de Tokyo finit en hausse après un PIB nippon plus fort que prévu

La Bourse de Tokyo a rebondi mardi, encouragée par les gains des valeurs technologiques américaines la veille à Wall Street, la faiblesse du yen et la croissance économique largement supérieure aux attentes du Japon au deuxième trimestre.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,56% à 32.238,89 points et l'indice élargi Topix a gagné 0,41% à 2.290,31 points.

Tirée par des exportations dynamiques, la croissance du PIB (Produit intérieur brut) du Japon a été bien supérieure aux attentes au deuxième trimestre (+1,5% sur un trimestre), selon des données préliminaires publiées mardi.

Les économistes s'attendent toutefois à un ralentissement au second semestre, car la vive progression des exportations ne devrait pas durer selon eux, et la consommation des ménages, fragilisée par l'inflation et la faiblesse du yen, est en berne.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était lui dans le rouge (-0,55% vers 06H25 GMT), dans la foulée de la publication d'une série d'indicateurs de l'activité économique en Chine moins bons que prévu pour le mois de juillet.

Autre signe inquiétant, Pékin a suspendu mardi la publication mensuelle des chiffres détaillés du chômage des jeunes en Chine, après des niveaux record ces derniers mois.

Semi-conducteurs nippons bien orientés

Les valeurs de l'industrie japonaise des semi-conducteurs ont profité des gains de la veille sur l'indice new-yorkais Nasdaq, à forte coloration technologique: Tokyo Electron a progressé de 1,67%, Advantest de 1,91% et Screen Holdings de 1,93%.

SoftBank Group, le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies, a gagné 0,66%.

L'euro s'apprécie

Sur le marché des devises, le cours dollar/yen était stable, à un dollar pour 145,56 yens vers 06H30 GMT. Mais la monnaie japonaise s'était fortement dépréciée la veille par rapport au billet vert, sur fond de spéculations autour d'un resserrement monétaire plus long que prévu aux Etats-Unis face à l'inflation tenace.

L'euro montait en revanche à 159,00 yens contre 158,74 yens lundi à 21H00 GMT. Depuis plusieurs semaines le yen a retrouvé ses plus bas niveaux face à l'euro depuis 2008.

La monnaie européenne s'appréciait par ailleurs à 1,0922 dollar contre 1,0906 dollar la veille.

Les cours du pétrole remontent un peu, après avoir déjà marqué le pas lundi à cause des inquiétudes sur l'économie chinoise et le renforcement du dollar.

Vers 06H30 GMT le baril de West Texas Intermediate (WTI) gagnait 0,42% à 82,86 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,49% à 86,63 dollars.

etb/mac/clc