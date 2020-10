La Bourse de Tokyo finit en hausse après le retour de Trump à la Maison Blanche

La Bourse de Tokyo a continué mardi sur sa lancée de la veille en finissant dans le vert, alors que Donald Trump, bien que toujours malade du coronavirus, est promptement revenu à la Maison Blanche.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,52% à 23.433,73 points et l'indice élargi Topix a lui aussi gagné 0,52% à 1.645,75 points.

Le président américain est sorti lundi de l'hôpital près de Washington où il était hospitalisé depuis vendredi après un test positif au coronavirus. Il avait annoncé peu auparavant son intention de reprendre "bientôt" la campagne présidentielle.

Soulagée par l'état de santé de M. Trump comme les autres marchés financiers, la Bourse de New York a fini en nette hausse lundi.

Les investisseurs continuaient par ailleurs d'espérer un prochain accord entre républicains et démocrates au Congrès sur un nouveau plan d'aide pour l'économie américaine, bloqué depuis des semaines en raison de divisions entre les deux camps, dont les discussions ont toutefois repris lundi.

Du côté des valeurs

TOYOTA ET NISSAN INQUIETS D'UN POSSIBLE NO DEAL: Toyota (+0,7% à 6.958 yens) et Nissan (+0,85% à 390,1 yens) comptent demander au gouvernement britannique de couvrir leurs droits de douane entre l'Union européenne et le Royaume-Uni si les négociations commerciales entre les deux parties n'aboutissaient pas à un accord avant la fin de la période de transition du Brexit, a rapporté le quotidien économique Nikkei en se basant sur des sources proches des deux constructeurs.

Interrogés par l'AFP, Toyota n'a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Nissan attend toujours "de la clarté" sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE, soulignant une nouvelle fois qu'un "no deal" aurait de "sérieuses répercussions" sur l'industrie britannique.

Toyota a par ailleurs dévoilé mardi son intention de développer avec sa filiale Hino un poids lourd à hydrogène pour le marché nord-américain. Le géant automobile nippon prévoit aussi de participer à des tests de train à hydrogène au Japon à partir de 2022, en partenariat notamment avec Hitachi (+0,98% à 3.686 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar: vers 06H20 GMT un dollar s'échangeait pour 105,66 yens, contre 105,75 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise nippone gagnait aussi un peu de terrain sur l'euro, à raison d'un euro pour 124,52 yens contre 124,60 yens la veille.

Un euro valait par ailleurs 1,1785 dollar, très proche de son niveau de lundi 21H00 GMT (1,1783 dollar).

Le marché du pétrole continuait de grimper après sa forte hausse de la veille: vers 06H10 GMT le prix du baril de brut américain WTI augmentait de 0,46% à 39,40 dollars et celui du baril de Brent londonien de 0,51% à 41,50 dollars.

etb/mac/ode